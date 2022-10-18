BTS全员确定入伍 将于2025年重启团队活动

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BTS防弹少年团经纪公司就近来备受瞩目的成员入伍问题进行了官宣，称七位成员将陆续入伍服役。





HYBE娱乐17日对外表示，防弹少年团成员已经开始着手准备入伍事宜。其中，最年长成员JIN（金硕珍，30岁）也于日前取消了延迟入伍申请，具体入营事项将听从兵务厅安排。





HYBE旗下厂牌BIGHIT音乐也通过各种官方渠道宣布了上述消息。公司方面考虑到防弹少年团为助力釜山申办世博会而举行演唱会，因此特意在演唱会结束后的第一时间向歌迷和大众传达了成员们即将入伍的消息。BIGHIT表示，防弹少年团团体活动有望在2025年重启，而接下来各位成员将根据各自的入伍日期，集中消化个人演艺行程。





防弹少年团15日在釜山举行了“助力釜山申办2030世博会演唱会BTS‘Yet To Come’in BUSAN”演唱会，这也成为防弹少年团入伍前的最后一次团体活动。队长RM（金南俊）曾在演唱会中表示：“今后我们无论面对怎样的情况，只要我们七位成员团结一心，只要大家相信我们，那么我们就将能够坚强战胜一切，幸福地做音乐。”