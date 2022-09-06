Yook Sung-jae

《刺拳》- 金彦秀（音）
2022-09-06
#明星档案 l 2022-10-18
职业：歌手、演员
所属组合：BTOB
出生日期：1995年5月2日
出生地：首尔
身高：180cm
血型：A型
学历：东新大学实用音乐专业
出道：BTOB专辑《秘密》(Insane)（2012）
陆星材随男团BTOB出道，后挑战表演，是韩流娱乐圈中最具口碑的“演技豆”之一。出道之初，陆星材作为BTOB的“门面担当”，并未有太多人注意到他的歌喉，但在BTOB转型演唱抒情歌曲后，人们发现了陆星材细腻、扎实的唱功，而此时他的演技也早已获得大众的认可，也具有极佳的综艺感，是一位成功的多栖偶像。
在镜头前无比活跃的陆星材私下却有着安静的一面。他最大的爱好便是被称为“中年大叔专属”的钓鱼。陆星材的奶奶运营一家钓鱼池，受此影响，陆星材从小就爱上了钓鱼，如今他也会在繁忙的演艺行程之余去享受钓鱼带来的静谧及治愈，以此来给自己紧张的生活解压。他还曾因为十分了解钓鱼，担任过钓鱼节目的一日记者。
主要作品：
·个人音乐：
《爱情像回忆》（2020）
《YOUK O’clock》（2020，EP）
《3×2=6》（2019～2020，系列专辑）
《告白》（2018）
《Piece of BTOB Vol.6》（2017，单曲专辑）
《再次相爱》（2015）
《Love Song》（2015）
·电视剧：
《金汤匙》（2022）
《双甲路边摊》（2020）
《灿烂又孤独的神：鬼怪》（2016）
《村庄：阿雉阿拉的秘密》（2015）
《Who Are You-学校2015》（2015）
《九数少年》（2014）
主要获奖经历：
SBS演艺大赏SNS Star（2019）
SBS演艺大赏真人秀类优秀奖（2018）
第10届韩剧大赏 最佳男偶像演员奖/年度之星（2017）
KBS演技大赏 最佳荧屏情侣（2015）
SBS演技大赏 New Star（2015）
2022-09-06
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