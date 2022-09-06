Yook Sung-jae





职业：歌手、演员

所属组合：BTOB

出生日期：1995年5月2日

出生地：首尔

身高：180cm

血型：A型

学历：东新大学实用音乐专业

出道：BTOB专辑《秘密》(Insane)（2012）





陆星材随男团BTOB出道，后挑战表演，是韩流娱乐圈中最具口碑的“演技豆”之一。出道之初，陆星材作为BTOB的“门面担当”，并未有太多人注意到他的歌喉，但在BTOB转型演唱抒情歌曲后，人们发现了陆星材细腻、扎实的唱功，而此时他的演技也早已获得大众的认可，也具有极佳的综艺感，是一位成功的多栖偶像。

在镜头前无比活跃的陆星材私下却有着安静的一面。他最大的爱好便是被称为“中年大叔专属”的钓鱼。陆星材的奶奶运营一家钓鱼池，受此影响，陆星材从小就爱上了钓鱼，如今他也会在繁忙的演艺行程之余去享受钓鱼带来的静谧及治愈，以此来给自己紧张的生活解压。他还曾因为十分了解钓鱼，担任过钓鱼节目的一日记者。





主要作品：

·个人音乐：

《爱情像回忆》（2020）

《YOUK O’clock》（2020，EP）

《3×2=6》（2019～2020，系列专辑）

《告白》（2018）

《Piece of BTOB Vol.6》（2017，单曲专辑）

《再次相爱》（2015）

《Love Song》（2015）





·电视剧：

《金汤匙》（2022）

《双甲路边摊》（2020）

《灿烂又孤独的神：鬼怪》（2016）

《村庄：阿雉阿拉的秘密》（2015）

《Who Are You-学校2015》（2015）

《九数少年》（2014）





主要获奖经历：

SBS演艺大赏SNS Star（2019）

SBS演艺大赏真人秀类优秀奖（2018）

第10届韩剧大赏 最佳男偶像演员奖/年度之星（2017）

KBS演技大赏 最佳荧屏情侣（2015）

SBS演技大赏 New Star（2015）