《抓蝴蝶的父亲》 玄德

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前几天，景焕放暑假从首尔回来了。虽然除了比以前白了一些、穿着肥裤腿的西服、戴着很帅的有白边的帽子以外，没有什么太大的变化，但是他却不停地炫耀首尔有多么多么好，自己上的学校是多么多么棒的地方。还有电影演员中这个怎样，那个如何等等。再不就是整天唱着乱七八糟的流行歌，带着村里的孩子们跑来跑去抓蝴蝶。小岩实在是看不上他这一套。









“喂，你没长眼睛吗？怎么能这么糟蹋别人家的地呢！”

“我踩我家的地，关你什么事！”

“你家的地？就算地是你家的，香瓜藤可是我家的。你踩坏了我家的香瓜藤，当然关我的事！”

“你家的香瓜藤重要，我抓蝴蝶也很重要啊，我也不是闹着玩的，你干嘛捣乱？”

“就算不是闹着玩，你抓的也不过是蝴蝶，我家的香瓜可是要卖了换粮食的。你倒是说说看，蝴蝶重要，还是人的日子重要？”

“那关系到我学校的成绩啊！再说了，你家怎么过日子跟我有什么关系?”

“什么？所以你就来糟蹋我家的地吗？蝴蝶就只有在我家香瓜田里才有，别的地方没有吗？”





“인마, 눈 없어! 넌 남의 집 농사 결딴내두 상관없니?”





“우리 집 땅 내가 밟았기로 무슨 상관이야?”





“우리 집 땅?

땅은 너이 집 거라두 참외 넝쿨은 우리 집 거잖아.

우리 집 참외 넝쿨을 결딴내니까 그렇지”





“너이 집 참외 넝쿨은 그렇게 소중히 알면서,

어째 남의 나비 잡는 건 훼방을 놓는 거냐? 나두 장난으로 잡는 건 아냐”





“장난이 아닌지도 몰라도 넌 나비를 잡는 거고

우리 집 참외 넝쿨은 거기서 양식도 팔고 그래야 헐 것이거든.

그래, 나비가 중하냐, 사람 사는 게 중하냐?”





“나두 거기 학교 성적이 달린 거야.

너이 집 집안 살림을 내가 알게 뭐냐?”





“뭐 인마? 그래서 남의 참외밭을 결딴 내는 거냐?

나빈 우리집 참외밭에만 있구, 다른 덴 없어?”









这部小说通过一个少年的视角，描绘了农村中存在的阶级问题。景焕的父亲是二地主，小岩的父亲是佃农。二地主在出租土地的事情上是可以跟地主进言的。景焕是二地主的儿子，他家拥有土地的租赁权，所以他才会对小岩说这地是自己家的。小岩也反驳说地是你家的，但瓜藤是我家的。通过这样的设定，将农村的阶级问题通过少年们的视线和处境体现出来。









小岩下了山，爬上了对面的山丘。当他向下近距离俯瞰那块荞麦地的时候，吃惊得连嘴巴都合不上了。

那人不是景焕家的长工，而是自己的父亲！

父亲手里拿着自己的帽子追赶着蝴蝶，一会儿趴下，一会儿又站起来，迈着笨拙的脚步在荞麦地里兜着圈子。

小岩好像被人击中了头部，呆呆地看着这情景。过了一会儿，他好像突然醒过来一样，踉踉跄跄地跑下了山坡。

他的心里充满了对父亲的愧疚和感激，为了这样的父亲，他觉得自己可以做任何事。

小岩强忍着要涌出的眼泪，向着山坡下喊：

“爹、爹……”





바우는 산을 내려와 맞은 편 언덕 위로 올라섰다.

그리고 가까운 거리에서 메밀밭을 내려다 보았을 때

그는 놀라 벌린 입을 다물지 못했다.

경환이 집 머슴으로 본 사람은 남 아닌 바로 자기 아버지였다.

아버지는 모자를 벗어 들고 나비를 쫓아 엎드렸다 일어섰다 하며

그 똑똑지 못한 걸음으로 밭두덩을 지척지척 돌고 있다.





바우는 머리를 얻어맞은 듯 멍하니 아래를 바라보고 섰다.

그러다가 갑자기 언덕 모래 비탈을 지르르 미끄러져 내려갔다.





아버지가 무척 불쌍하고 정답고

아버지를 위하여서는 어떠한 어려운 일이든지 못할 것이 없을 것 같았다.

바우는 울음이 터져 나오려는 마음을 가슴 가득히 참으며

언덕 아래 메밀밭을 향해 소리쳤다.





“아버지. 아버지. 아버지”









作者 玄德（현덕，1909首尔~？），1938年凭借小说《乌龟》（남생이）登上文坛。