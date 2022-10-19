Stray Kids透露凭新辑《MAXIDENT》再登公告牌主榜感受

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人气男团Stray Kids透露再登公告牌主榜的感受。





近日，Stray Kids通过JYP娱乐表示：“不知怎样表达今天的惊喜和谢意。真的难以置信，只是特别感慨万千。得知好消息后，实在深感幸福。”组合接着说：“最初听了获得第一名的消息，最先想到的是STAY（粉丝名），深深感受到粉丝们给予的厚爱。”向粉丝们表达了由衷的谢意。





Stray Kids还表示：“我们认为此次取得惊人的成绩，意味着我们走向正确的方向，继续向前进。粉丝们每次都让我们选择正确的方向，今后我们会和粉丝继续向前进的。不仅如此，这次还提醒我们莫忘初衷，我们今后会再接再厉，以好听的音乐、带给人们力量的音乐和舞台表演来报答粉丝的厚爱。”





美国时间16日，公告牌预告Stray Kids凭借新辑《MAXIDENT》再次登顶公告牌200强专辑榜，这是继今年3月他们携迷你专辑《ODDINARY》之后，第二次霸榜。迄今为止，登顶公告牌200强专辑榜的韩国组合有防弹少年团（6次）、Stray Kids(2次)、Super M(1次)、BLACKPINK（1次）。其中，两次以上登顶的只有防弹少年团和Stray Kids。