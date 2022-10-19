导演：黄仁浩

编剧：黄仁浩/李振勋

主演：金来沅/李钟硕/郑尚勋/朴炳垠/李相熙/曹达焕/车银优/李民基

类型：动作

上映时间：2022年11月16日

其他片名：Decibel





剧情概要：

噪音爆表的刹那，某处的炸弹也将被引爆！

水壶烧开时的声音，开窗时摩擦的声音，游乐园里孩子们的笑声……稍后，伴随着一声巨响，新闻中会紧急插播一条住宅爆炸的突发消息，正在关注新闻的前海军副舰长（金来沅饰）的手机铃声也在同时响起：“噪声变大便会有一处被炸，下一个目标是足球场。”炸弹恐袭分子（李钟硕饰）将坐满观众的足球体育场定为接下来的引爆坐标。整座城市陷入了由噪声分贝控制的炸弹恐袭之中，而始作俑者还掌握了无数秘密。





幕后花絮：

影片主角金来沅在片中饰演一位退役海军副舰长，有大量的动作场面。无论是飙车大戏，还是潜水，所有动作场面金来沅都亲自上阵，让导演对其赞叹有加，这也让影片更具真实性。影片的音响效果也是看点之一，不仅有爆破场面的冲击力，片中出现的大量场景也是人们日常生活中最为熟悉的环境，因此也让观众能够更快投入剧情。