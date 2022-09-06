北韩的文艺宣传队和机动文艺宣传鼓动队

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今年6月，北韩国营通讯社朝鲜中央通讯社报道文艺宣传队和机动文艺宣传鼓动队在平壤华城地区一万户住房建设现场进行演出比赛的消息后，8月北韩劳动党机关报《劳动新闻》特别介绍仁浦青年煤矿机动文艺宣传鼓动队，10月初则介绍在各地区农场进行的文艺宣传鼓动活动，这表示北韩在全国各地经常举行文艺宣传鼓动活动。





文艺宣传鼓动队作为北韩独特的群众文化艺术团体，经常在工厂、企业所、农场、军营等地通过文艺演出传达政治信息、展开经济鼓动活动。北韩中央文艺经济宣传队在某制鞋厂进行演出时，主持人在开场白中明确表示他们是到这里来展开经济鼓动活动的，队员们通过歌舞、相声等演出传达自力更生等北韩当局的政治信息。 虽然是短短20-30分钟的演出，但是现场的反应还很不错。那么，北韩文艺宣传鼓动队具有何等意义且扮演何种角色呢？





北韩将民众视为教化的对象，并强调必须通过持续不断的宣传鼓动活动帮助他们融入社会主义制度，因此宣传鼓动对北韩来说是非常重要的对民教化手段。在劳动党中央委员会全体22个部门中，组织指导部的权力最大，其次就是宣传鼓动部。已故北韩国防委员会委员长金正日刚踏入政界时曾出任该部门工作，现国务委员会委员长金正恩的胞妹金与正曾任宣传鼓动部第一副部长。深入基层教化民众是宣传鼓动部的主要职责之一，而执行这一职责的是文艺宣传鼓动队的队员们。也就是说，中央文艺团体的演出活动固然重要，但是文艺宣传鼓动队深入基层展开宣传鼓动活动能够取得更大的效果。因此，对北韩来说，文艺宣传队和机动文艺宣传鼓动队在政治层面具有非常重要的意义。





北韩的文艺宣传鼓动队源于1927年开始活动的演艺宣传队。1946年，北韩国家主席金日成表示“文艺界人士要成为文艺前线的斗士”后，北韩中央和各地区社会团体从1947年开始纷纷成立艺术团和移动艺术队。之后，文艺宣传鼓动队成为北韩重要的宣传鼓动手段。文艺宣传队不是专业文艺团体，而是次级文艺团体。队员们带着便于移动的乐器前往各地工厂、企业所、采矿区、协同农场、建设现场、军营等地进行歌舞、相声、话剧等演出，以提振劳工士气，并执行介绍劳动党政策的任务。





机动文艺宣传鼓动队同文艺宣传队一道负责北韩的宣传鼓动工作。北韩媒体强调，20世纪90年代的苦难行军时期，机动文艺宣传鼓动队也背着背包前往全国各地的矿山、工厂、农场、渔场等地展开“火线式”政治宣传和经济鼓动活动，大肆赞扬机动文艺宣传鼓动队的突出表现。





每当劳动党出台新一轮政策时，机动文艺宣传鼓动队就会立即深入基层，向党员和劳动者说明党的新一轮政策，并积极展开文艺宣传鼓动活动。特别值得一提的是，各地区工厂、企业所、协同农场等基层单位还直接成立鼓动队，致力于贯彻落实党中央的方针和政策。在此情况下，北韩还成立了战争老兵机动文艺宣传鼓动队、学生机动文艺宣传鼓动队、女性机动文艺宣传鼓动队等由各阶层、各团体组成的文艺宣传鼓动队。机动文艺宣传鼓动队的队员们是从有文艺才能的普通民众中选拔出来的，他们的任务和角色与文艺宣传队队员大致相同。





标榜社会主义的北韩在构筑金日成、金正日、金正恩金氏家族三代世袭体制的过程中，同偶像化工作一道积极展开宣传鼓动活动。向民众传播北韩当局为教化民众而创作的“政策歌谣”也是赋予文艺宣传队和机动文艺宣传鼓动队的任务之一。中央乐团创作新曲后，首先举行新曲发布会，如果反应不错，就在电视上播放，并将其乐谱传送至各地区基层单位，让各地居民熟悉歌词和曲调，然后派遣机动文艺宣传鼓动队到各地区演唱该歌曲，并带领观众跟唱等营造欢快氛围，积极展开宣传鼓动活动。由于文艺宣传队和机动文艺宣传鼓动队都是小规模团体，只用手风琴、吉他和便于携带的打击乐器进行伴奏并唱出美妙的和声，因此适合到基层单位去说明和宣传劳动党的政策。





北韩媒体强调，文艺宣传队和机动文艺宣传鼓动队的活动是“火线式”宣传鼓动活动。北韩将战斗的最前线称为“火线”，“火线式”宣传鼓动活动是指直接前往经济最前线——工厂、企业所、农场等生产现场展开的宣传鼓动活动。此外，北韩还指派最高水平的艺术团团员到大型工程施工现场去激励工人完成生产指标。北韩最高水平的万寿台艺术团被派往平壤一万户住房建设现场进行演出，北韩著名功勋演员李庆勋也到场鼓舞劳动士气。那么，北韩为什么要这么做呢？





每在政治、经济层面出现重大变化或发生重大灾害时，北韩有关当局总会派出著名乐团的团员展开宣传鼓动活动或前往受灾现场表达关切之意。其中，洪涝灾害有可能使民心发生动摇，因此北韩首先通过文艺演出抚慰民心，然后采取必要的措施。北韩从20世纪50年代开始将中央乐团前往地区现场进行的演出称为“现场体验”。北韩强调，艺术团远离地区居民、仅在平壤活动将无法创作迎合地区居民心意的歌曲和作品，因此经常派遣中央艺术团前往地区进行演出，发生洪涝灾害时则派往灾区抚慰民心等积极展开宣传鼓动活动，并在此过程中让团员们提高自觉意识、了解民众心意。由于上述两种原因，北韩经常派遣中央乐团、中央剧团和中央艺术团到各地去进行演出等，积极地展开宣传鼓动活动。





此外，北韩国务委员会委员长金正恩前往各地进行现场指导时，经常可见随同前往演出的牡丹峰乐团。如此这般，北韩中央乐团经常前往各地区进行演出，积极展开宣传鼓动活动。最近，北韩中央乐团经常随同金正恩委员长前往各地进行演出。举例来说，金正恩视察东部战线时，牡丹峰乐团在那里的军营进行演出，还到位于慈江道江界的拖拉机厂去鼓舞劳动士气。此外，金正恩为设立金刚山国际旅游特区而在三池渊郡进行大规模住房建设时，也派遣牡丹峰乐团到施工现场进行演出，以提振劳动士气。





今年3月，北韩首次举行宣传部工作人员讲习会。北韩当局称，举行该讲习会的目的在于“思想事业的革新”。北韩国务委员会委员长金正恩在讲习会上强调，必须打破形式主义，从根本上革新党的思想事业，并指示宣传部工作人员在电影、广播电视、报章杂志等领域寻找新的宣传鼓动方案。在此情况下，文艺宣传队和机动文艺宣传鼓动队为何仍以传统的方式进行宣传鼓动活动呢？最大的原因在于现场性。表演艺术重视面对观众的现场性演出，观看电视或YouTube视频没有直接到现场去观看歌手演出那么动人心弦。如此这般，文艺宣传队和机动文艺宣传鼓动队必须直接面对地区劳动者进行演出，才能鼓舞劳动士气、取得更大的宣传鼓动效果。此外，观看电视和YouTube视频随个人意愿，想看就看，不想看就不看，但是地区劳动者必须义务性地观看文艺宣传队和机动文艺宣传鼓动队的演出，因此北韩当局有可能在政策层面继续展开文艺宣传鼓动活动。





北韩长年遭受国际制裁，经济陷入严重衰退。在此情况下，北韩强调自力更生，并为鼓舞劳动士气而加大宣传鼓动力度。但是仅靠宣传鼓动不知能否取得令北韩当局感到满意的效果。