《漫话国乐》 前山打令 / 玩吧 / 山打令

朝鲜王朝有严苛的阶级之分，音乐也不例外，按照身份的不同，欣赏的音乐也有明显的差异。皇亲贵戚等贵族欣赏的音乐叫正乐，歌儿称之为正歌。一般老百姓喜欢的音乐叫作民俗音乐，其中盘索里、民谣等歌儿统称为杂歌，意味着不是书生喜欢的音乐。而如今，杂歌指接受专业训练的艺人表演的音乐。





杂歌还按照表演形式的不同，又分为“坐唱”和“立唱”。前者指坐在舞台上沉稳地献唱，立唱则指站着边跳舞、边唱歌的形式。今天给大家带来了以“立唱”形式表演的杂歌。西道杂歌《立唱山打令》由《玩吧》、《前山打令》、《后山打令》、《扎紧山打令》等几首曲子组成。表演时，表演团体的领队背着长鼓打着拍子先唱，其余的艺人也边击打小鼓、边跳舞、边齐唱副歌部分。

西道杂歌《前山打令》/ 演唱-郑得晚等人





据了解，朝鲜王朝末期，在汉阳广泛流行《立唱山打令》。当时，纛岛牌、汉江牌、麻浦牌、果川碾桥牌等民间表演团体以表演《立唱山打令》而著称。





古时候，踏桥是正月十五的习俗之一。古人相信每逢正月十五过桥望月，一整年腿都不会生病。如果过桥12次，那么今后12个月里都可以去煞辟邪，所以每逢新年第一个满月，人们纷纷外出过桥望月。当时在汉阳，跨过清溪川的桥梁只有几座而已，而且正月十五晚上每座桥上都是人满为患，这时表演队伍还挤入人群在桥上表演，观众可以欣赏表演，而表演队伍可赚取收入，可谓人人皆大欢喜，十分热闹。《立唱山打令》的第一首曲子《玩吧》以“唉拉地呀阿呵呀，绿荫下从直路进入北香山”为开头，曲子一开始好像在歌颂名山的风光，可到了最后则是以爱情故事结尾。这首曲子还蕴含着向往出游的年轻人的心思。

西道杂歌《玩吧》 / 艺洁乐队





韩国山多，因此有很多以山为素材的音乐流传下来，全罗道地区的民谣《山打令》就是其中之一。这首歌的副歌部分歌词是：“欸嘿，欸嘿何伊，嘿呀/唉呀，地耶拉，山地也”，因以“山地也”结尾，又名《山地打令》。全罗道人无论是下田耕作，还是去山上打柴，只要几个人聚在一起干活或玩乐时，就喜欢唱《山打令》。这首民谣以“乾坤不老月长在，寂寞江山今百年”为开头，这两句是国乐中经常出现的歌词，感叹天地不老，月亮长久以来高挂天空，自己在这寂寞的江山已过了百年。不仅如此，这首歌还有歌颂亲昵的歌词：“冷吗热吗，投进我怀里。枕头高吗低吗，枕我的手臂吧”。

南道民谣《山打令》/ 演唱-朴良德名唱等人