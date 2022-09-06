防弹少年团宣布全员按规定入伍

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防弹少年团宣布所有成员将依次入伍，最年长的JIN将首先服役。这为长达数年的围绕防弹少年团成员是否应履行兵役义务的争论画上了句号。





防弹少年团经纪公司BIGHIT音乐17日宣布，JIN将在本月底申请取消推迟入伍，今后将按照兵务厅的入伍程序办理手续。其他成员也将根据自身计划，依次服兵役。推迟入伍是指因疾病、家庭事务、学业等法律规定的特殊事由推迟服役，相关事由得到解决后则必须入伍。





防弹少年团成员中最年长的JIN出生于1992年、今年30周岁。虽然早已超过入伍年龄，但是根据2020年修改的《兵役法》，JIN获得了文化体育观光部长官的推迟入伍推荐，推迟期限截至今年年底。随着防弹少年团主动取消推迟入伍，JIN将在收到入伍通知书后，最快在今年年底作为现役兵入伍。





防弹少年团的入伍问题引起了长达数年的争议。一方认为，防弹少年团对提高国家形象作出了贡献，理应给予特惠。另一方则坚持，兵役是不存在例外的神圣义务，且防弹少年团并不属于现行法律规定的特例对象。按照现行规定，艺术体育领域属于特例对象，但是大众文化被排除在外，这曾引起过关于公平性的争议。根据《兵役法》，在总统令规定的艺术体育领域具有特长者，可获得文化体育观光部长官的推荐，作为艺术、体育要员入伍，继续在相关领域展开活动，不过大众文化不在该范围内。对此，大众音乐界有不少意见认为，也应允许防弹少年团进行替代性服役。但国会对该问题的讨论迟迟未能取得进展。





事实上，与此前获得兵役特例优惠的艺术、体育特长者相比，防弹少年团取得的成绩不仅毫不逊色，甚至更加优秀。2020年发行的第四张正规专辑《MAP OF THE SOUL：7》在全球五大音乐市场美国、日本、英国、德国和法国均登上专辑排行榜榜首。去年，防弹少年团还获得了美国三大音乐奖项之一的全美音乐奖大奖。这些成绩在亚洲艺人中史无前例，防弹少年团在经济、国家形象方面作出的巨大贡献也不可否认。





不过兵役义务则是另一个问题。根据现行法律，兵役是所有韩国男性必须遵守的义务，因此国民很难接受任何破例。在过去的总统选举中，有力候选人还曾因孩子的兵役问题落选。





知名艺人的社会影响力巨大，因此他们的兵役问题一直以来都备受关注。大部分知名艺人都履行了兵役义务，未履行义务的艺人无论人气多高，都会一落千丈。防弹少年团主动解决了这一敏感问题。意见认为，虽然要等到2-3年后才能重新看到防弹少年团作为一个整体回归，但是这一决定符合防弹少年团的一贯作风。此外，现行入伍制度的公平性问题也亟待解决。