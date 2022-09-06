韩恢复对日本等八国和地区公民免签入境

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韩国政府决定恢复对日本、中国台湾、中国澳门等八个国家和地区公民的免签入境。此前，政府曾临时允许日本等国家公民免签入境。





此次措施的对象国家和地区为日本、中国台湾、中国澳门、所罗门群岛、基里巴斯、密克罗尼西亚、萨摩亚、汤加，这些国家和地区均恢复了对韩国公民的免签入境政策。





政府于2020年3月9日暂停对日本公民的免签入境政策，同年4月13日又对禁止韩国公民入境的国家及地区采取了暂停免签入境的措施。





今年8月，政府临时允许日本、中国台湾、中国澳门公民免签入境，期限至10月底。对所罗门群岛、基里巴斯、密克罗尼西亚、萨摩亚、汤加公民则维持暂停免签入境的措施。此次恢复免签后，日本、中国台湾、中国澳门公民的免签入境不再设期限，所罗门群岛等五国公民则可重新免签入境韩国。由此，韩国暂停免签入境的措施时隔两年六个月完全解除，共有112个国家和地区的公民无需签证便可入境韩国。





这一措施主要考虑到了国内外新冠疫情趋稳、旅游业激活需求、与对方国家的互惠性。目前，包括韩国在内的世界各国正逐步取消新冠封锁政策、恢复日常生活。在国内，除室内佩戴口罩义务外的大部分防疫措施均被解除，基本上已恢复日常。疫情暴发后，全球各国采取封锁措施，对社会、经济等所有领域造成了巨大冲击，尤其是旅游业几乎陷入濒死状态。随着封锁措施逐步放宽，目前旅游业已步入恢复期，预计此次措施将成为全面恢复的起点。





此次措施对旅游业界无疑是一个喜讯。政府于今年9月3日、10月1日先后宣布废除入境前PCR检测和入境后PCR检测，入境流程实际上已恢复疫情前的状态。上述措施的效果已经显现。据韩国旅游发展局的数据，8月韩国接待入境游客31.0945万人次，较去年同期的97087人次猛增220.3%。日本游客在临时性免签入境措施实施后增长超过9倍，台湾游客更是同比增长超过5倍。





与此同时，全国17个市道旅游协会等2000余名旅游业从业人员19日在国会前举行“恢复旅游业生态系统全国从业者总动员大会”，要求政府予以进一步支援。对此，文化体育观光部方面表示，切实感受到了旅游业的痛苦和呐喊，将集中跨部门政策力量、制定推动旅游业恢复和再腾飞的方案。