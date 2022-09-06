kakao故障影响重大 数据中心、科技巨头垄断受关注

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包括国民通讯软件kakao TALK在内的kakao系列服务因数据中心火灾而发生故障，导致全体国民的日常生活受到不小影响。





15日下午，数据中心的一个电池起火引发火灾，致使kakao通讯、电邮、网络银行、结算、出行等服务系统停止运转，直到19日上午才基本恢复正常。





据有关部门消息，火灾于15日下午3时19分发生在京畿道城南市SK板桥数据中心A栋楼地下三层电气室。监控画面显示，电气室内的一个电池迸出火星后起火，随后自动灭火设施启动。火灾导致一个由五座机架组成的电池烧毁，其他电池周围虽有烟熏的痕迹，但并未出现进一步的损失。火灾发生后，电力供应出现异常。下午3时33分，连接kakao的部分服务器电源供应被切断，导致kakao TALK发生故障。下午4时52分，由于消防部门需要灭火，为防止漏电，SK C&C方面根据要求切断了电源。随后NAVER等其他所有服务器也停止运转。





火灾本身造成的损失不大，但影响却极为严重。随着国民通讯软件kakao TALK服务中断，超过4000万人的联系被切断。此外，邮件、网络银行等kakao公司的其他服务也均出现问题，各类公私事务、咨询、交易等蒙受巨大损失。





事故发生四天后，kakao代表南宫熏引咎辞职。此前，南宫熏和洪银泽共同担任kakao代表，今后将暂时由洪银泽一人掌管公司事务。南宫熏表示，系统就如同水和空气，只有当消失的时候才感受到其重要性，本应对如此重要的系统予以更多的关心和投资，对此深刻反省。





此次事件暴露了数据中心在灾难面前的脆弱性，以及科技巨头垄断对超链接社会的严重威胁。国内的数据中心从2000年的53个增至2020年的156个，可容纳超过10万台服务器的超大规模数据中心也持续增多。然而，此次事故显示出局部火灾有可能导致整个系统停运，而对这种状况的应对环节却相当薄弱。





另外，kakao对市场的巨大支配力加剧了事故的严重性。kakao实际上相当于国家基础通信网络，但因其属于民间企业领域，不受政府的管理控制、未能具备到位的灾难应对体系。韩国总统尹锡悦就此次事故表示，所有国民、甚至公共机构都在使用kakao TALK，若在战争等紧急情况下发生这类事故，后果将不堪设想。





意见指出，当前亟需对与数据中心管理、防止科技巨头垄断弊端等有关的法律法规进行修改和完善。