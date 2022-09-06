装食品时塑料袋的选择

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我们在日常生活中去市场买菜、超市购物经常会用到塑料袋，但塑料是个大家族，装食品时，用错了可是很伤身的。应该如何选择塑料袋呢？

一、认准食品级PE塑料袋。正规超市里的塑料袋，大多是PE材质，在常温下装一些日常用品没有问题。如果是装生鲜食品，就未必都合适了。只有专门的食品级PE材料保鲜袋才能使用。而PE材质是一种很广泛的概念，为了适合不同的使用场景，会使用不同的添加成分和生产工艺，这会导致它们在残留物质、耐受温度、强度、硬度等方面有很大差距，因而不能看到PE标识就觉得可以用来储存食物。

二、PE塑料袋也有缺陷。首先，耐热性不是很强，不到80°C，一旦超过，可能会出现熔化、分解。另外，不宜长时间接触油脂。PE的原料主要是低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）。在接触油脂时，两种物质可能会发生一定程度的溶胀并分解，溶于油脂中，使油脂带有哈喇味。因此，最好不要用超市的透明塑料袋装热食，也不要用来分装肉类直接冻冰箱，冻肉要用食品级的、密封性好的袋子。

三、两种塑料袋劝你别装食物。首先，不要用摸起来很软且没有QS标识的塑料袋装食物。因为这类塑料袋怕油、怕热。食物温度过高时，可能析出有害物质邻苯二甲酸酯，长期食用被污染的食物，会增加高血糖、高血脂等风险。另外，彩色塑料袋不健康。因为里面可能会含有有害物质成分苯并芘，尤其是常被用于装海鲜的黑色塑料袋，使用的是可回收再生塑料制作。因此，不要用彩色塑料袋装直接吃的食物。由于着色剂、塑化剂、稳定剂、填充剂的不同，塑料的性质也不一样。





(李*武听友提供)



