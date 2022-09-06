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职业：演员

生日：1994年7月18日

出生地：全罗北道全州

身高：162cm

血型：O型

MBTI：INFJ

学历：大真大学话剧电影学

出道：韩国P&G Duracell广告（2009）





李瑜美中学时代凭借一支广告开启了自己的文娱人生，她以童星演员的身份在很多剧集中留下过身影，尤其是《展望未来的少年》，因为该剧部分内容被纳入小学国语教材，因此她在00后中有着很高的知名度。

纵观李瑜美塑造过的角色，都具有十分鲜明的个性。而无论是柔弱少女，亦或是神经质恶人，她的表演都能丝丝入扣。虽然大多数角色都是配角，但几乎都能成为剧中最让人印象深刻的角色之一。2022年，李瑜美更是凭借《鱿鱼游戏》在艾美奖中斩获“剧情类影集最佳客串女演员奖”，成为艾美奖史上第一位获得表演类奖项的韩国女演员，迎来了自己表演生涯的高光时刻。





代表作品：

·电视剧：

《精神教练诸葛吉》（2022）

《僵尸校园》（2022）

《鱿鱼游戏》（2021）

《365：逆转命运的一年》（2020）

《触及真心》（2020）

《医生耀汉》（2010）

《国标舞女孩》（2018）

《Voice 2》（2018）

《20世纪少男少女》（2017）

·电影

《人质》（2021）

《大人们都不知道》（2021）

《朴花英》（2018）

《窃窃私语》（2018）

《你会在那里吗》（2016）

《时尚王》（2014）

《华颐：吞噬怪物的孩子》（2013）





主要获奖经历：

第74届艾美奖 剧情类影集 最佳客串女演员（2022）

第58届百想艺术大赏 电影类 最佳新人女演员（2022）

第8届韩国电影制片人协会 最佳新演员（2021）

第30届釜日电影奖 最佳新人女演员（2021）