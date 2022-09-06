《翻曲谱的男人》 李青海

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男人像刚才那样，把曲谱整理好放在钢琴上，又避开灯光回到阴影中，像个透明人一样站在那里。

好像充满歉意，又好像犯了错的样子，他微微地低着头，全力以赴、不着痕迹地履行着自己的任务。但因为并不是真正的透明人，所以我仍然能够看到他真实的样子。





黑色的西服、白衬衫、黑框眼镜……他的存在本身让这一瞬间变得极为尴尬。除了翻曲谱的时候，他在这个舞台上是不被需要的，是自始至终都没能露面的配角。









男人翻曲谱的手法即使是在远处，也能感觉到是一流的。对时间的把握、翻曲谱的技术、速度、手臂动作的流畅程度等都能看出，他绝非等闲之辈。芭芭拉•邦妮和钢琴师相互配合，美妙的歌声和旋律在大厅里流淌，观众们也在他们的引导下沉浸在优美的音乐中。但只有他，这个大厅里只有他在紧张地盯着曲谱，因为他必须在重要的瞬间完成自己的工作。所以他坐在椅子上，全神贯注地等着那个“瞬间”。他是钢琴师吗？还是梦想成为钢琴师，最后却成了翻谱员呢？会有多少人没能实现那个梦想，只能这样坐在阴影中呢？





아저씨의 솜씨는 멀리에서 보기에도 일류 급이었다.

순간의 포착과 페이지를 넘기는 기술, 재빠름, 조용함,

팔 동작이 유려함이 수준을 넘어 있었다.

바바라 보니와 헬무트 도이치는 서로 호흡을 맞춰 가며 물이 흘러가듯 선율을 타고 있었다.

청중들도 그들이 인도하는 대로 감미로운 감상으로 빠져들었다.

그러나 유독 아저씨 한 사람만이 이 홀 안에서

바짝 긴장하여 악보를 노려보고 있었다.

그는 중요한 순간 자기가 해야 할 일을 반드시 해야 하기 때문에,

의자 끝에 걸터앉아 필사적으로 ‘순간’을 노리고 있었다.

그는 피아니스트였을까, 아니면 그것을 꿈꾸었던가.

그러다가 악보 넘기는 사람이 되었나..

얼마나 많은 사람들이 꿈을 이루지 못하고 저렇게 내려앉는 것일까.









这部小说虽然以艺术为主题，但我们也可以将它看作是有关人类普遍生活的故事。在极度重视物质丰富的社会里，人们常常会丢弃理想和价值，仅仅因为它们换不来钱。但实际上让人类的生活变得更加丰富的并不是物质，而是其他重要的价值。《翻曲谱的男人》让读者对此重新思考，产生了去守护这些价值的想法。









他有些迟疑地望着我，好清澈的眼睛。那双天真的眼睛一下子看进我的心里，那不带任何贪欲、像傻瓜一样的纯真，触动了我胸口的某个地方。





“出去吧，咱们去公园看鸽子去！”





我呼地一下站起来，咋咋呼呼地说。他也慌里慌张地站起来，跟着我出了门。





아저씨가 무르춤히 나를 건너다보았다.

눈동자가 맑았다.

그 천진한 눈이 가슴으로 쑥 들어왔다.

욕심이라곤 없는, 바보 같은 순수함이.

가슴 근처가 저릿했다.





“나가자. 우리 공원에 가서 비둘기 보자”





나는 분잡스럽게 너스레를 떨며 일어났다.

아저씨도 덩달아 우왕좌왕하더니 나를 따라 나왔다.









作者 李青海（이청해，光州广域市, 1948.06.30~)，1991年凭借短篇小说《下午》（하오）登上文坛。