导演：安泰镇

主演：柳俊烈/刘海镇

类型：悬疑/惊悚

片长：118分钟

上映时间：2022年11月23日（韩国）

其他片名：猫头鹰





剧情概要：

盲医景秀（柳俊烈饰）只有在夜里才能依稀恢复视力，他凭借高超的针灸技术，被御医李亨益（崔武成饰）举荐入宫。此时，被掳为人质的昭显世子（金圣喆饰）时隔八年被清朝放还，而其父仁祖（刘海镇饰）在短暂的喜悦过后便陷入莫名不安之中。一日夜里，景秀亲眼目睹了昭显世子的死亡，在其欲将真相告知天下之时，更大的阴谋浮出水面，并威胁到景秀的生死。仁祖因世子之死而渐渐陷入癫狂，相关人物也在目击者景秀面前揭下了伪装的面具。





幕后花絮：

《夜枭》主演刘海镇与柳俊烈之前在口碑之作《出租车司机》及《凤梧洞战斗》中有过合作，此次已是两人第三次在大银幕上携手。此外，本片中主要演员之间都有着深厚的表演情缘，御医李亨益扮演者崔武成在片中是柳俊烈的伯乐，而两人曾在《请回答1988》中合作过，崔武成表示，“请回答”中柳俊烈就像是自己的儿子，而在《夜枭》中，他明显感觉到柳俊烈方方面面的成长，有了完全不同的合作体验。昭显世子扮演者金圣喆与贪慕权利的赵氏昭容扮演者安恩真现实生活中是艺校同窗好友，默契的二人也将充满悬疑的后宫戏份演绎得张力十足。