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北韩于今年2月举行了平壤华城地区一万户住房建设项目开工仪式。去年1月，北韩在劳动党第八次全国代表大会上曾提出每年在平壤新建一万户住房、到2025年共建成五万户住房的目标，建设工程正在进行当中。





在2006年首映、曾受邀参展戛纳国际电影节的北韩电影《一个女学生的日记》中，主人公秀莲向往公寓生活，并为此与家人发生纠葛。一般来说，生活在现代社会的人都想体验公寓生活，特别是高档公寓生活。北韩居民也比例外，只是条件不允许而已。





公寓是一种最具代表性的城市集合住宅，也是用于评估北韩居民生活水平的重要尺度。一般来说，韩国的公寓都有其品牌名称，但是北韩的公寓大都使用地区名称，如仓田大街、松花地区、松新地区等。也有少数以特定人员为对象建造的公寓，如宇宙科学家、金日成综合大学教育家住宅等，至于普通江畔高档阶梯式联排住宅区是为强调江景带露台的高档阶梯式联排住宅形态而命名的。由此推测，北韩的公寓名称正从地区名称逐渐转变成为品牌名称。





北韩的住宅作为阶层的象征，分为特号住宅、四号住宅、三号住宅、二号住宅、一号住宅共五个等级。以分配给高层干部的特号住宅为首，号数越小，等级越低，一般劳工只能被分配到一号住宅。北韩的公寓全由国家建造、供给，带有较强的政治性，且这一现象在国务委员会委员长金正恩执政后变得更为突出。





北韩通过所谓的“科学政治”强调要从科学中寻找搞活经济的突破口。金正恩委员长在其执政初期格外重视科学教育，并建造金日成综合大学教育家住宅、金策工业综合大学教育家住宅以及未来科学家大街、宇宙科学家大街、第二科学院等，以改善科学从业人员的福利待遇和介绍金正恩时代的政策及远景目标。此外，还特别建造普通江畔高档阶梯式联排住宅，并将其分配给北韩国宝级主播李春姬和劳动党机关报《劳动新闻》总编辑等新闻工作者，这表示只要效忠于党国，就能被分配到这样的豪华住宅，可说是具有很强的政治性。





北韩的公寓建设是从6.25韩国战争结束后开始的。当时，平壤等北韩大部分城市被战火摧毁而使很多人流离失所，因此北韩国家主席金日成重点进行城市重建工作，并在城市内大量建造住宅。北韩以1954年建造劳动者公寓为首，在平壤等各大城市大量建造公寓，但是初期式建筑都采用东欧社会主义国家的传统建筑样式，未能与韩民族传统居住文化进行协调，公寓等公共住宅也不例外。





由于东欧社会主义国家参与平壤等北韩主要城市的战后重建项目，公寓的供暖方式也排除韩民族传统的地暖方式，采用暖气片方式。如此一来，因为冬天地砖太凉，在家里必须穿鞋生活，这不符合韩民族传统居住文化，因此金日成主席强调北韩的公寓必须采用地暖方式。结果，初期的公寓在厨房里设置灶口，将热气输送到地板风道中取暖，目前则通过向铺设在地板下面的管道输送热水的方式取暖。此外，还在厨房里安装许多碗盘收纳柜等，将符合韩民族传统居住文化的公寓建设作为住房建设的重要政策之一。





北韩为在短期内建造大量公寓而采用将工厂生产的各种建筑部件运到施工现场进行组装的建筑方式。北韩媒体称，只要14分钟就能组装出一栋住房，大肆强调“平壤速度”。为在短期内建造很多人入住的空间，必须讲求速度，但是混凝土需要一段时间才能凝固，如果在没有完全凝固的情况下继续施工，会有建筑倒塌的危险，因此北韩为缩短工期而将工厂生产的墙体、柱子、楼面等建筑部件运至施工现场进行组装，以在最短时间内为民众供给住房。北韩媒体称，只要14分钟就能组装出一栋住房，但这似乎有所夸张。不论如何，北韩打出“平壤速度”这一口号，并通过组装工艺的标准化，取得了预期的成果。





20世纪70年代，金正日被确定为北韩政权接班人后，北韩的公寓建设出现了重大变化。此前，北韩在建设公寓时只强调速度，但是进入80年代后，同速度一道强调高度和规模，最具代表性的是林立在苍光大街两旁的高层商住两用楼。苍光大街于1980年完成第一阶段工程，1985年完成第二阶段工程，两旁的建筑楼群是地上1-2层为商场、楼高30-40层的商住两用楼。苍光大街过去是叫轮环线街的地区。该地区住房本由2-3层的住宅构成，但北韩对该地区进行重建，建造了可容纳1.7万户居住的高层公寓楼。20世纪50年代至70年代，北韩在建设公寓时强调速度。之后，楼层变得越来越高，并着手建设居住环境舒适、各种配套设施齐全的大型公寓园区，而其出发点就是苍光大街住宅建设事业。与过去的公寓相比，苍光大街两旁的公寓楼层较高，但依然是以直线为主的建筑形态。





进入80年代后，北韩在平壤西南部地区建设首次适用金正日《建筑艺术论》的光复大街。光复大街两旁的公寓楼是为参加1989年世界青年和学生联欢节的世界各国青年学生代表和国际及地区机构代表建造的宿舍楼，但其外观与北韩过去的公寓楼截然不同。北韩为举办第13届世界青年和学生联欢节而在平壤西南部地区建造各种体育设施，并在荒郊野地建造大规模公寓园区作为宿舍使用。由于韩国通过1988年首尔奥运会向全人类展现首都首尔的发展面貌，北韩也试图通过1989年世界青年和学生联欢节向全人类展现其首都平壤欣欣向荣的景象而建造大规模公寓园区，并将公寓楼建成圆形、半圆形、流线形等多种形态，层高从8层到42层不等。总之，北韩为炫耀“社会主义朝鲜”的能力而展开风格独特的公寓建设事业。





进入21世纪10年代后，北韩的公寓再次迎来重大转折点。2012年6月，北韩在平壤万寿台区仓田大街建造45层公寓园区，2013年建设银河科学家大街和金日成综合大学教育家住宅区，2014年建设卫星科学家住宅区和金策工业综合大学教育家住宅区，2015年建设未来科学家大街，2017年建设黎明大街，2022年建成普通江畔高档阶梯式联排住宅区和松花大街。如此这般，北韩国务委员会委员长金正恩执政后，几乎每年都在新的地区以新的方式推进公寓建设项目，因此公寓被视为金正恩时代的政治象征。





金正恩委员长经常强调，必须对外采用强硬修辞。也就是说，必须世世代代、持续不断地与帝国主义展开斗争，特别是对外事务部门更应坚持原则和战略方向。如同已故北韩国家主席金日成在对抗日本帝国主义的过程中建设社会主义，已故北韩国防委员会委员长金正日以先军政治维护社会主义一般，北韩国务委员会委员长金正恩强调将持续对抗美帝国主义，并致力于建设社会主义理想城市，这就是金正恩委员长不断进行公寓建设的主要原因。目前，北韩不顾国际社会的制裁大肆展开公寓建设事业是为了对外显示他们有足够的能力建设让人民过好生活的住宅和北韩所谓的“社会主义圣殿”，并试图通过大规模建设事业激活萎靡不振的北韩经济。





金正恩时代北韩公寓的最大变化是通过超高层公寓楼改变了平壤的天际线，因此外媒将平壤称为“平哈顿”，表示平壤和曼哈顿一样，是超高层建筑密集的城市。今年4月竣工的松花大街两旁林立着80层高的公寓楼，到这里来进行采访的北韩对外宣传媒体记者在试乘电梯时强调，如同建筑的高度一般，北韩居民的尊严得到了大幅提升。





近几年来，北韩虽然在平壤各地建造许多超高层公寓，但因电力供应紧张，北韩居民大都不愿在高层居住。一般来说，新公寓建成后必须提供所需的电力。据悉，北韩的火电站一年四季都在供电，但是水电站的发电量在冬季大幅减少，因此北韩试图通过太阳能发电弥补电力短缺，但是无法向公寓供应足够的电力。在此情况下，不得不分时段供电，如果错过电梯供电时段，就要爬楼梯回家，因此北韩居民大都喜欢住不太高的楼层。





在北韩，公寓既是居住的空间，也是身份地位的象征，更是效忠于党国的代价，因此北韩当局能否按其计划在2025年年底以前建造让一般居民感到满意的五万户住房，格外引人关注。