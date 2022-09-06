《漫话国乐》 景福宫打令 / 打令 / 葫芦打令、钱打令

景福宫是外国朋友来韩旅游时的首选景点之一。在这里，您可以亲身感受朝鲜王朝皇室的威严与宫廷文化，而且可以像韩剧的主人公一样，穿着韩服参观宫殿，在宫廷间漫步。而依据《朝鲜王朝实录》重现的守门将换岗仪式以及古色古香的宫阙文化也是景福宫的看点。





景福宫是1392年朝鲜王朝建立后历时三年建成的正宫，无论是规模，还是建筑风格，都堪称朝鲜王朝五大宫之首。但朝鲜王朝中期16世纪的壬辰倭乱使得景福宫大部分建筑被烧毁。由于破坏严重，景福宫从此被弃置了260多年，直到朝鲜王朝末期。为了恢复国家和皇室的威严，1865年在高宗父亲兴宣大院君的主持下重建了景福宫。景福宫既是韩国人的骄傲，也承载着当时百姓的血泪。为了重建景福宫，从各地动员了无数的老百姓，为此倾尽全国的人力、财力和物力。当时的民谣《景福宫打令》正表现出老百姓对重建景福宫这样劳民伤财工程的不满情绪。歌词中有一句“乙丑四月甲子日开始重建景福宫”，这里的乙丑四月指景福宫着手动工的1865年4月。当时正是农村开始插秧的农忙时节，是一年中最忙碌的时候，这时老百姓不能下田干活，还要背井离乡来干苦工，身心一定十分疲惫。这首民谣表面上是祝贺皇宫的重建，可背后饱含着老百姓的抱怨声。

民谣《景福宫打令》 / 演唱-蔡秀贤（音）、演奏-第二个月





国乐中有很多曲名中有“打令”的作品，比如刚才大家欣赏的《景福宫打令》，还有《栗子打令》、《鸟打令》、《倡夫打令》、《梅花打令》、《叫花子打令》等等多得不胜枚举。这里的打令指以一个主题讲述多样故事的歌。除了民谣，器乐曲的曲名中也有带“打令”的，代表性的有器乐合奏曲《灵山会相》中的“打令”、《吹打风流》中的“路打令”等。乐曲的打令指以打令长短即打令调演奏，打令调的一个长短由12拍组成，节奏快，通常以此展现轻快热闹的气氛。

风流音乐《灵山会相》中的“打令” / 玄琴-李世焕等人





其实打令原意指“反复念叨”，如今人们在日常生活中依然常说这一词。比如，“咱家孩子整天念叨吃饭”（우리 애는 맨날 밥타령만 한다）、“我妈总念叨学习”（우리 엄마는 공부타령만 한다）、“他总念叨命苦”（그는 신세타령만 한다）。如果有人说：“너는 맨날 그 타령이냐“， 意思是说：“你还是老样子，没进步”。





犹如俗话说：“好听的歌也顶多一两次”，反复听同样的音乐会让人觉得失去兴致。





盘索里《兴夫歌》中有一段描写了家里穷的连吃的都没有的兴夫和太太想拿屋顶的葫芦熬粥的情景。这个葫芦是燕子为了报答救命恩人兴夫而从江南带回来送给兴夫的，未料一粒微不足道的葫芦种子竟创造出了奇迹。





当兴夫和太太齐心协力好不容易把葫芦打开，从葫芦里竟然出来了两个柜子，其中一个柜子里装满了金钱，另一个则装满了大米。神奇的是，把柜子里的金钱和大米倒出来，柜子马上又会自行装满。不一会儿，房间里便倒满了堆积如山的大米和金钱。面对眼前这惊人的景象，兴夫夫妻高兴地唱起了歌来。

盘索里《兴夫歌》中的“葫芦打令”和“钱打令” / 金素姬名唱