韩乐高乐园事件导致金融市场动荡

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曾负责江原道春川“乐高乐园韩国度假村”建设项目的江原中岛开发公社申请企业回生程序，导致金融市场陷入动荡，由此引发的债市资金紧缩甚至对一直以来信用最高的地方自治团体和优良公营企业造成了影响。





江原道知事金振台9月28日表示，为防止江原道代替江原中岛开发公社偿还BNK投资证券的2050亿韩元贷款，决定针对该公司申请回生程序。





此前，地方自治团体在市场中的信用不亚于国家，这一消息打破了市场的信任、导致资金急剧收紧。对此，江原道称从宣布申请回生程序起便多次强调将履行担保债务，没有料到会引发债券市场的资金紧缩。





随着乐高乐园事件迅速发酵，政府决定向市场供应超过50万亿韩元的流动性。江原道也表示，将制定2050亿韩元的债务担保发放款预算，并将偿还相关债务。然而事件的影响不仅未能得到平息，反而呈现出进一步扩散的迹象。





位于春川的乐高乐园是全球第十座乐高主题公园，面积相当于39个国际标准足球场。乐园建有使用乐高积木搭建的40余种游乐设施和七个园区，度假村酒店拥有154间乐高主题的客房，可供2岁-12岁儿童与家人一起游玩。





乐高乐园项目从起步阶段便遇到种种困难。受青铜器时期文物出土、施工公司资金不足等问题的影响，动工时间推迟了整整七年。江原道和江原中岛开发公社还被曝光以持股为由收取3%的租赁费，一度引起了不公正合同的争议。另外，在乐高乐园1000余名员工中，约80%为非正式员工，在创造就业岗位方面也令人失望。今年5月5日儿童节乐高乐园正式开放后，游客的不满也持续不断。包括游乐设施五次停转事故、不及时告知年卡顾客闭园计划、游乐设施不足、停车费高昂等。政治方面的争议也不小。由于乐高乐园项目带来的效果不及预期，江原道知事金镇台在就任后便宣布将重新探讨前任知事推进的该项目。





与此同时，乐高乐园宣布今年11月至12月每周两个工作日闭园、明年1月至3月23日则全面关闭。尽管乐高乐园表示，该措施旨在对设施进行维修管理，与债市情况无关，但对于期待年间地方税收增长44亿韩元的江原道和春川市来说，无疑是一个巨大的打击。





乐高乐园事件的影响仍在进一步发酵。最近，信用评级为AA+的仁川城市公社因找不到投资者而被迫取消500亿韩元三年期债券的发行计划。未能成功发行债券或发债额低于目标额的地方自治团体和公营企业不断出现，预计金融市场短期内很难恢复。