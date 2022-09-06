习近平第三个任期开始 韩中关系面临挑战

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本月23日，中国国家主席习近平再次当选中共中央总书记、中央军事委员会主席，且中国新一届中央领导机构也由其亲信组成，习近平一人长期执政体制得到巩固。预计今后美中霸权竞争、台海紧张局势、北中抱团将进一步加剧，韩国在外交、安全、经济等所有领域均面临着新挑战。





在22日闭幕的中共全国代表大会上，中共第二十届中央委员会成立，65%的委员被替换。在第二天召开的新一届中央委员会第一次全体会议上，选出了由清一色“习家军”组成的新最高领导机构。上海市委书记李强等四名习近平亲信进入中央政治局常务委员会，李克强总理等非“习家军”人士则落选，曾备受关注的副总理胡春华甚至未能当选政治局委员。





这一结果巩固了习近平“集中统一领导”，即将所有决策权集于其一身的体制。在本次中共全国代表大会上，下任有力人选落选、新有力人物未出现，意味着习近平在第三个任期后还将继续执政。另外，习近平已确定将在明年3月的两会上连任国家主席，完全掌握党、政、军三权。





中国的这一变化将对国际社会和韩半岛周边局势产生巨大影响。习近平将加强一直以来强调的对美竞争、武统台湾等思想，与俄罗斯和北韩的联合关系也将进一步深化。预计今后美国等西方国家与中国、俄罗斯、北韩等欧亚大陆威权主义势力间的新冷战将加剧，双方激烈碰撞的最前线地区的紧张局势将升温，其中台湾和韩半岛无疑是最敏感的地区。中国大陆不断对台湾进行高强度武力示威，北韩则借当前局势之机持续挑衅，不久后还有可能进行核试验。





由于中国近期不断加强社会主义色彩，国务院总理李克强、政协主席汪洋等改革派人士未能进入新一届领导机构，不少意见担忧中国改革开放的基调将在习近平的第三个任期内大幅减弱。尽管习近平多次强调要深化改革开放，但预计强调分配的“共同富裕”，做强国营企业、管控民间企业的“国进民退”等政策将在不受任何牵制的情况下继续推进。





由此，韩中关系也面临着新挑战。从安全领域来看，北韩欢迎习近平连任并强调北中联合，预计北韩的冒险主义将在中国的庇护下变得更加激进。对此，韩国将不得不加强韩美、韩美日合作，而这将引发北韩通过挑衅予以回应的恶性循环。





以中国为最大市场的韩国经济也有可能遭遇更大的困难。尤其是受到美国“芯片同盟”等对中国技术遏制政策的影响，韩国主力出口领域有可能出现更大的动荡。





在这种情况下，需要将经济与安全区分对待，针对各领域采取更为精细的应对措施。然而美中争霸的格局已然成型，韩国的回旋空间逐渐缩小、在应对上存在局限。