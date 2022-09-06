尹锡悦就明年度预算发表施政演说 在野党议员集体抵制

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韩国总统尹锡悦25日在国会就明年度预算案发表施政演说。演说强调弱势群体福利、修复核电产业生态系统、跨党合作克服经济和安全危机等。然而最大在野党共同民主党因对检方对该党的调查感到不满，全体议员缺席演说，使尹锡悦对跨党合作的呼吁黯然失色。





尹锡悦在5月16日即就任一周后的追加预算施政演说中强调了补偿新冠疫情造成的损失，此次则聚焦克服经济和安全危机。尹锡悦指出，当前全球范围内的高物价、高利率和美元走强导致金融市场动荡、经济不确定性提高，弱势群体的痛苦正在加深。对此，尹锡悦提出“财政稳健”、“弱势群体福利”两大关键词。





尹锡悦政府主张前任政府出于政治目的滥用财政，提出“财政稳健”被认为是在强调前任政府对此的责任。同时，尹锡悦提出“弱势群体福利”旨在强调在减少支出、恢复财政健全性的情况下，将把福利集中于“实质性的弱势群体”，绝不忽视保护社会弱者。具体措施包括加强支援单亲家庭、上调残疾人雇佣奖励金、支援半地下公寓等住房居住者、上调基础年金等。





在安全领域方面，尹锡悦指出，当前形势十分严峻，北韩最近持续发射弹道导弹且已完成第七次核试验的准备工作。尹锡悦表示，将通过韩美联合防卫态势和韩美日安全合作，凭借压倒性的力量加强对北遏制力。尹锡悦还强调，正如就任演说和8.15光复节致辞时所提出的，只要北韩做出无核化决定、回归对话，将通过“大胆构想”全力予以政治和经济上的支援。





然而，在野党的缺席导致尹锡悦的施政演说黯然失色。在野党抵制总统施政演说在宪政史上前所未有。共同民主党以尹锡悦在海外出访期间贬低在野党、检察对共同民主党大楼进行搜查等为由，拒绝出席施政演说。共同民主党还将检察对大选资金的调查定义为打压在野党，猛烈攻击执政党和总统。





共同民主党还谴责称，施政演说再次显示出总统在执政上的无能和不负责任。不仅发表施政演说的态度不佳，内容也前后矛盾。共同民主党就弱势群体福利的内容指责称，这是以财政健全性为由削减民生预算，是对弱势群体的无视和掠夺，而非福利。





执政党国民力量党谴责称，在野党为保护面临司法风险的党首而罔顾国民生活，无论有任何理由，这一行为都不能合理化。





目前主流民意是，占据过半议席的最大在野党不听取政府的预算案说明，无论有任何理由，都无法合理化。而政府和执政党未能防止这一情况发生，责任重大。另外，政府担忧预算案有可能无法在法定期限内甚至年内获得国会通过，正研究准预算等紧急应对计划。