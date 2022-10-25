ⓒ Noh Sang-hyun Instagram

职业：演员，模特

出生日期：1990年7月19日

身高：181cm

血型：B型

学历：巴布森学院经济学

MBTI：INTP

出道：电影《恶人还活着》（2015）





卢相铉童年时期在美国波士顿度过，此后也常往来于韩美两国间，大学毕业于著名学府巴布森学院，完成学业后返回韩国，之后凭借出众的身高及优秀的模特天赋，常亮相于《GQ》、《Arena》、《时尚先生》等全球著名杂志。2015年获得机会在电影中一试身手，之后便转型成为演员。起初，表演生涯并未引发过多关注，他也在2018年入伍完成兵役。退伍后他积极参加试镜，最终拿到话题电视剧《柏青哥》中的角色，稳定扎实的演技让观众过目不忘，也俘获了全球粉丝的心。





主要代表作：

·电视剧

《以艺人经纪人生存》（2022）

《谢幕》（2022）

《柏青哥》（2022）

《泥泞的恋爱说》（2020）

《兄弟今天也很和睦》（2017）





·电影：

《钱》（2019）

《那个夏日里的春天》（2018）

《恶人还活着》（2015）