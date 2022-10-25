ⓒ KBS

社会主义国家北韩是否也进行房地产交易呢？答案是“是的”。据大韩贸易投资振兴公社2018年发布的一份报告显示，北韩的房地产交易以首都平壤和南浦、开城、罗先、新义州等大城市为中心扩散开来，价格也在持续上升。报告援引路透社的报道称，据推测，北韩的房地产市场在世界上以最快的速度发展，至少是十年前的10倍。此外，还列举了一些脱北者的相关证词。





房地产是房产和地产的总称。房产是指建在土地上的各种房屋，地产是指土地及其上下一定的空间。其实，北韩所有的房屋和土地都归国家所有，但是进入21世纪后，个人之间开始非法进行住房交易，而且随着时间的推移，越来越多的人加入非法进行住房交易的行列。





据韩国首尔大学统一和平研究院2013年以逃离北韩、定居韩国的脱北居民为对象实施的问卷调查结果显示，北韩居民花钱购买住房的比例达66.9%，是分配到国家配给的住房的近五倍，但是在北韩购买住房的概念与韩国有很大不同。我们在进行住房买卖等房地产交易的时候，卖方必须将其所有权转让给买方，但是在北韩只有由国家财政拨款的社会团体才能拥有住房，且这些社会团体都是国家机关，个人不可能拥有住房，但可进行差价交换。也就是说，由于住房价格不一，想搬入更好的房子就要支付差价，这叫作“北韩式”住房交易方式。





20世纪90年代，北韩经历被称为“苦难行军期”的经济危机后，全面停止国家主导的大规模建设事业，住宅建设也不例外。在此情况下，由于战后婴儿潮一代进入适婚期而加剧了北韩的住房困难。北韩由国家建造住房后分配给人民居住，但因国库亏空而难以继续供给住房。在此情况下，北韩居民不得不私下进行住房交易，其中一种方式就是进行差价交换。进入21世纪10年代后，住宅在北韩经济中占据的比重明显增大，特别是北韩进行大规模城市住宅建设事业后，住房的差价交换也相对增加。





北韩的住房大都为国家所有，个人为入住国家所有的住房必须分配到叫作“入舍证”的住房利用许可证，但是却有人公然买卖住房利用许可证。北韩由掌管住房相关事务的住宅经营科负责签发名为“入舍证”的住房利用许可证，但是有些人以此进行私下交易，将自己分配到的“入舍证”卖给他人，因此北韩为解决这一问题而于2009年出台《朝鲜民主主义人民共和国住房法》。北韩的《住房法》和韩国的《住宅法》大致相同。北韩《住房法》第一条“住房法的使命”规定，在住房的建设、移交、接管、登记、分配、利用及管理层面必须建立严格的制度和秩序，为保障人民文化生活创造条件。此外，《住房法》将住房拥有形态分为国家所有、协同团体所有和个人所有，并对国家所有的住房设置各种限制规则。





那么，在北韩怎样才能拥有住房呢？据悉，通常是通过国家分配的方式。为此，首先要向人民委员会或相关机关、企业所、团体等提出住房分配申请。由于国家向人民提供住房是义务事项，因此北韩每年都在建造住房，并通过住宅分配处将新建的住房分配给人民。举例来说，需要住房的新婚夫妻或因更换工作单位而在其他地区需要住房的人提出住房分配申请后，住宅分配处就要为他们分配新的住房。





今年4月，北韩媒体在介绍平壤普通江畔高档阶梯式联排住宅区竣工消息时报道金正恩委员长向国宝级女主播李春姬等在宣传鼓动领域立下汗马功劳的新闻工作者赠送豪宅的事实。北韩《住房法》规定，向革命斗士、革命烈士家属、阵亡者家属、英雄、战争老兵、退役军官、教员、科学家、技术家、对国家有功者以及努力创新者优先分配住房。其次是矿工、炼钢工、远洋渔业船员、铁路机车司机等从事艰苦工作的劳动者。此外，必须向住房因城市规划而被拆除的住户、住房因自然灾害而遭破坏的住户义务性地分配住房。分配住房时，北韩当局将家庭人口数量、居住条件、上下班距离等作为优先考虑对象。接收住房分配申请的人民委员会和相关机关将新建的住房或有人搬迁而处于空置状态的住房分配给符合条件的居民，但是被分配到的住房并非归其所有。





北韩一切都归国家所有，住房也是如此，因此入住国家所有的住房必须支付等同于月租金的住房使用费。北韩没有房屋产权证，但在叫作“入舍证”的住房利用许可证上写着允许某人居住于此等的内容。“入舍证”虽然不是房屋所有权证，但是可以继承或转让。如果某人搬迁到其他地区，必须退还既有的“入舍证”后再申请新居住地的“入舍证”，但是有些人不退还既有的“入舍证”，并在分配到新居住地的“入舍证”后，让别人临时入住生活等从中获取利益。对此，北韩《住房法》做出了明确规定。





由于北韩住房短缺，为分配到住房必须等待很长一段时间，因此有些人推迟结婚或在父母家里一起生活。北韩还有“同居”制度，那就是和拥有两间房以上且家庭人口数量少的住户一起居住的制度，但是这也需要住宅经营科签发的住房利用许可证。如此这般，北韩住房严重短缺，但是人人都想入住设备完善的新建公寓，因此在住房分配过程中，很多人向主管人员行贿。这是供求不平衡衍生出来的问题。就算住房分配率很高，人们被分配到的并不都是同样的住房。以平壤为例，从三房两厅两卫的超高层公寓到使用公共卫生间的多层住宅等，大小和形态多种多样，但是人人都想住更好的公寓，因此很多人向主管人员行贿等走旁门左道。





北韩《住房法》禁止民众买卖国家所有的住房，并禁止住户非法出租国家所有的住房和以收取钱财、提出不正当要求等方式让人在家里同居或寄宿。此外，未获得建筑许可和违法建造住宅将被追究行政及刑事责任。但这仍难以遏制住房交易。





特别值得一提的是，进入21世纪后通过集市积累财富的新兴富豪“钱主”增大了北韩住房交易市场的规模。由于国家缺乏住房供应能力，北韩不得不吸引民间资本参与住宅建设。如果说国家计划建造一万户公寓，但因资金短缺，只能建造8000户，就会让人民保安省、铁道省等部门设法建造其余2000户，但是这些部门也没有足够的资金购买建筑材料，因此他们就开出很好的条件吸引新兴富豪“钱主”参与住宅建设事业，那么钱主们就会在这些部门的鼎力协助下选择地铁站附近等黄金地段建造住宅，以谋取最大利益。举例来说，如果在某部门的协助下建成100套公寓，其分账方式通常为某部门30%，钱主70%。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，由于默许民众进行住房交易，钱主们就在北韩高层官员的庇护下建造更多住宅，不断扩大住宅建设市场的影响力，而金正恩委员长在平壤和地方城市积极推进的大规模住宅建设事业则成为北韩住宅市场火爆的主要原因。由于金正恩委员长为通过城市建设凸显其政治业绩，在首都平壤和地方城市建造外观独特、华丽的大规模公寓园区，这不仅促进北韩建筑业发展，还能取得激活相关产业发展的连带效应，如水泥业、门窗业、家具业等，为内需市场注入了活力。也就是说，通过大规模住宅建设事业不但能取得向民众展现新时代愿景的效果，还能取得激活相关产业发展的连带效应，因此北韩今后仍会持续推进大规模住宅建设事业。





目前，北韩在进行大规模住宅建设事业，且个人之间的住房交易也在活跃地进行。如此这般，北韩的住房市场出现了前所未有的过热现象，同时贫富两极分化现象也变得越发严重，而这有可能加深一般居民的被剥夺感。