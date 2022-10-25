容易造成钙流失的习惯

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吃得太偏。一些女性为了减肥,吃得少且偏食,常以蔬菜和粗纤维食物为主,高蛋白食品摄入不足。低蛋白饮食不仅会导致营养不良,还会影响骨的生长发育和骨量。

粗粮太少。在食物中,谷物是富含钙及维生素D的一类;但现在的饮食习惯中,粗粮和谷物渐渐离开了我们的餐桌,快餐食品越来越受追捧。这些都会让钙摄入受到影响。

爱喝咖啡。很多人在日常生活中有喝浓咖啡的习惯,而且每天喝的量比较多。这也会加速体内钙的流失。有统计表明,每天饮用4杯以上咖啡就会影响钙的吸收;每天消耗300毫克以上的咖啡因,就能加速钙质的流失。





喝碳酸饮料过多。年轻人最爱碳酸饮料,但长期大量饮用碳酸饮料,会导致人体骨骼钙的流失。研究发现,经常大量饮用碳酸饮料的青少年,特别是女孩子,发生骨折的危险是不饮用这种饮料的青少年的3倍。原因可能在于碳酸饮料中所含磷酸成分影响了骨质沉积,从而对骨骼生长产生了副作用。

喜烟嗜酒。烟酒对骨骼的伤害一直没得到重视。大量研究已经证明,吸烟会导致骨密度降低;过量饮酒会使肝功能受损,从而使维生素D的代谢受到影响,不利于骨骼的新陈代谢。





（宋*兴听友提供）