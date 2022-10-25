韩10月消费者物价上涨5.7% 经济风险扩大

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10月，韩国消费者物价上涨5.7%，涨幅时隔三个月较前一月扩大，呈现出不稳趋势。持续的高物价将引发进一步加息，极有可能对韩国经济构成不利因素。





统计厅2日公布的数据显示，10月消费者物价指数为109.21，同比上涨5.7%。电费、燃气费、水费等公共事业费上调是物价上涨的最大原因。燃气费上涨36.2%、电费上涨18.6%、地区供暖费上涨34.0%。电费每千瓦时上涨7.4韩元。另外，石油类、加工食品类分别上涨10.7%和9.5%，带动工业产品上涨6.3%。农畜水产品价格涨幅为5.2%，其中水产品上涨6.5%。个人服务上涨6.4%，外出就餐上涨8.9%。





剔除食品和能源影响的物价指数上涨4.2%，涨幅较前一个月亦有所扩大。由经常购买的商品构成的生活物价指数上涨6.5%。反映物价基本走势的核心物价指数上涨4.8%，涨幅较前一个月有所扩大且是13年8个月以来的最高值。





进入今年，消费者物价持续走高。1月涨幅为3.6%、3月超过4%、5月为5.4%、6月为6.0%、7月为6.3%。8月和9月出现小幅回落，分别为5.7%和5.6%，10月涨幅再次扩大。不仅如此，韩国银行还预计到明年第一季度，消费者物价涨幅将继续保持在5%以上。尤其是反映需求方物价压力的个人服务物价在较长一段时间内将以6%-7%的速度上涨。





央行表示，未来物价走势的不确定性上升，上下行风险因素同时存在。国内外经济下行压力的上升是下行风险因素，高汇率、主要产油国扩大减产规模则是上行风险因素。





5.7%的物价涨幅对经济主体构成了巨大负担，物价涨幅是否已经触顶成为了最受关注的焦点。物价涨幅在今年7月达到6.3%之后回落到5%水平，市场上由此出现了7月触顶的说法。但也有部分意见担忧今后或将出现更高的峰值。不过从统计厅、韩国银行的分析来看，今后物价涨幅不会再达到6.3%的水平，但5%-6%的涨幅将持续较长一段时间。





物价上涨超过5%意味着央行必须上调基准利率。然而在经济低迷的背景下，加息将加速经济衰退。经历新冠疫情后，小工商户等弱势群体的债务负担已十分沉重，加息将导致消费大幅萎缩。另外，支撑韩国经济的出口时隔两年出现减少，这意味着韩国经济面临着来自外部和内部的双重困境。