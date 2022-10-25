美联储连续四次加息0.75个百分点 韩经济全方位承压

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美联储连续第四次大幅加息。随着韩美利率逆转的幅度扩大，高利率、高汇率和高物价对韩国经济构成的压力将继续加剧。由于韩国银行极有可能大幅加息，家庭利息负担的加重将对经济构成下行压力。再加上高汇率削弱价格竞争力，或将引发出口衰退。





美联储当地时间2日在联邦公开市场委员会会议后宣布加息0.75个百分点。由此，美国联邦基金利率目标区间从3.00%-3.25%上升到3.75%-4.00%。这是美联储有史以来首度连续四次加息0.75个百分点。美联储在声明中就加息背景指出，疫情、食品和能源价格上涨、大范围的价格压力及与此有关的供需失衡等因素导致通胀持续在高位运行。数据显示，9月美国消费者物价指数同比上升8.2%、环比上升0.4%，仍处于较高水平。





美国的高利率将使韩国经济面临更加沉重的高利率、高物价、高汇率压力，已大幅下降的韩元兑美元汇率将再次承压。进入今年后，韩元对比美元的价值下滑了16%，同一时期反映美元对比六种主要货币价值的美元指数上升了17%。韩元兑美元汇率自9月底失守1400韩元大关后，始终保持在低位。





这种汇率情况导致进口物价上涨，又推高了物价。按韩元计算，9月进口物价环比上涨3.3%。受到电费、燃气费上调的影响，韩国物价已连续六个月上涨超过5%，而高进口物价有可能推迟总体物价的回落。





为控制物价涨幅，韩国银行将承受更大的加息压力。高汇率和韩美利率差的扩大也是迫使央行加息的因素。目前，韩国的基准利率为3.00%，此次加息后的美国基准利率比韩国高出0.75-1.00个百分点。若这种情况持续，外资将为追逐更高的收益率而离开韩国，韩元将大幅贬值并进一步推升物价。然而，加息将对已饱受高利率之苦的家庭和企业构成压力，进而推迟经济复苏。数据还显示，10月出口同比减少5.7%。





目前，市场对韩国银行11月24日加息决定的预测分为两派，一派认为基准利率将小幅上调0.25个百分点，另一派则认为上调幅度将达到0.5个百分点。前者的根据是当前贸易逆差等指标反映出来的经济增长放缓、家庭和企业的利息负担、最近债券市场的资金紧缩等。不过由于物价呈现出持续较大幅度上涨的趋势，若外资因韩美利率差而撤离、导致韩元进一步贬值，那么大幅加息将在所难免。