韩国发生梨泰院踩踏事故 导致数百人伤亡

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10月29日发生在首尔梨泰院的万圣节踩踏事故导致数百人伤亡。根据目前所掌握的情况，这起事故属于人祸，虽然从一定程度上是因人潮拥挤在狭窄、陡峭的巷子内所导致，但若做好预防工作，则完全可以避免。





11月1日，韩国政府承认事故预防工作不到位，并正式道歉。行政安全部长官李祥敏当天在国会行政安全委员会工作报告中表示，身为负责国民人身安全的主管部门长官，向国民表示深深的歉意。李祥敏在事故发生第二天的例行记者会上曾称，该问题并非提前部署警力和消防人员便可解决，此举被批评试图回避责任。





同时出席国会工作报告的消防厅代理厅长南华英（音）也表示，虽然已竭尽全力救援，但仍出现了众多伤亡者，对此深表歉意。警察厅厅长尹熙根也召开例行记者会，承认警察的应对工作不充分并为此道歉。韩国总统尹锡悦1日听取了关于警方未能及时应对事故现场民众报警的报告，并指示“彻底查明真相、不留任何疑点”。





10月最后一个周六29日，梨泰院聚集了10万余名参加万圣节派对的人群，其中大部分为年轻人。过万圣节最近在韩国国内年轻人中成为了一种文化。今年迎来了因新冠疫情实施的保持社会距离措施解除后的首个万圣节，因此聚集了比以往更多的人群。梨泰院街道狭窄、上下坡路较多，平时周末也十分拥挤。此次大量人群涌入，有人跌倒后导致人群连环摔倒，最终酿成了惨剧。





种种证据显示，警察的应对工作过于松懈。在惨剧发生前四个小时，警方总共接到了11次报警，但仅4次前往现场，疏散了报警地点的人群。对于其余7次报警，警方以已出动过警力为由未采取任何措施。警方在最初几次出动的过程中疏散了聚集的人群，此后以人员减少、事故发生危险降低为由结束了警情处理。





南华英在回答国会质询时表示，大量需要救助的人员层层叠在狭窄、陡峭的巷子里，为确保能够采取救援和应急措施，首先将救助对象分散到巷子两边，这一过程耗费了相当长的时间。





此次事故可以说暴露出了首尔市人口过密的弱点。韩国、尤其是首尔的人口密度极高，人们缺乏对过密的警戒心是导致事故发生的重要原因。另外，只要提前采取适当措施，便可避免悲剧。目前，政府一方面着手处理事故，同时将制定措施，防止类似情况再次发生。





而今后的调查结果还有可能引发巨大的政治影响。