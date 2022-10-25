ⓒ51K Entertainment





职业：歌手、演员

所属组合：2PM

出生日期：1988年12月27日

出生地：首尔

身高：186cm

血型：AB型

学历：高丽大学国际研究生院国际经营学硕士

出道：2PM专辑《Hottest Time Of The Day》（2008）





玉泽演童年在韩国度过，小学时移民美国。2006年他参加了电视台选秀，虽然在首轮便被淘汰，但他却受到JYP老总朴振英的赏识，并将其纳入麾下成为练习生，2008年随组合2PM正式出道。玉泽演是个多才多艺的人，象棋、足球、外语等都是他的强项，但唱跳方面都是在练习生时期才开始专门学习的，他也是演艺圈中出了名的认真刻苦的艺人。出道两年后，他第一次挑战演戏，在KBS2电视剧《灰姑娘的姐姐》中饰演男二号，反响也好于预期。近两年，他在影视剧中的表演更是可圈可点，成为观众热议的话题。同时他也是综艺节目十分青睐的艺人，因此玉泽演可谓是一位全面发展的综合类艺人。





主要作品：

·电视剧：

《BLIND》（2022）

《御史与祚怡》（2021）

《黑道律师文森佐》（2021）

《The Game：向着零时》（2020）

《救救我》（2017）

《打架吧鬼神》（2016）

《Assembly》（2015）

《真是好时节》（2014）

《Who Are You》（2013）

《Dream High》（2011）

《灰姑娘的姐姐》（2010）





·电影：

《闲山：龙的出现》（2022）

《时间上的家》（2017）

《结婚前夜》（2013）





主要获奖经历：

韩国电影明星奖人气演员奖（2017）