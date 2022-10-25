《翻曲谱的男人》 李青海
2022-10-25
#明星档案 l 2022-11-08
职业：歌手、演员
所属组合：2PM
出生日期：1988年12月27日
出生地：首尔
身高：186cm
血型：AB型
学历：高丽大学国际研究生院国际经营学硕士
出道：2PM专辑《Hottest Time Of The Day》（2008）
玉泽演童年在韩国度过，小学时移民美国。2006年他参加了电视台选秀，虽然在首轮便被淘汰，但他却受到JYP老总朴振英的赏识，并将其纳入麾下成为练习生，2008年随组合2PM正式出道。玉泽演是个多才多艺的人，象棋、足球、外语等都是他的强项，但唱跳方面都是在练习生时期才开始专门学习的，他也是演艺圈中出了名的认真刻苦的艺人。出道两年后，他第一次挑战演戏，在KBS2电视剧《灰姑娘的姐姐》中饰演男二号，反响也好于预期。近两年，他在影视剧中的表演更是可圈可点，成为观众热议的话题。同时他也是综艺节目十分青睐的艺人，因此玉泽演可谓是一位全面发展的综合类艺人。
主要作品：
·电视剧：
《BLIND》（2022）
《御史与祚怡》（2021）
《黑道律师文森佐》（2021）
《The Game：向着零时》（2020）
《救救我》（2017）
《打架吧鬼神》（2016）
《Assembly》（2015）
《真是好时节》（2014）
《Who Are You》（2013）
《Dream High》（2011）
《灰姑娘的姐姐》（2010）
·电影：
《闲山：龙的出现》（2022）
《时间上的家》（2017）
《结婚前夜》（2013）
主要获奖经历：
韩国电影明星奖人气演员奖（2017）
2022-10-25
2022-10-12
2021-12-24