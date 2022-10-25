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最近十年间，韩国各电视台播出的歌唱比赛节目人气十分火爆。以一般人为对象起步的歌唱比赛节目逐渐细分为韩国传统流行歌曲、说唱以及偶像练习生参加的比赛等，其形式变得多样化、专业化。除参赛者外，电视机前的观众也紧张地等待评分结果。据悉，北韩电视台也播出歌唱比赛节目，且其人气不亚于韩国。





去年4月，北韩在已故国家主席金日成的生日“太阳节”举行了群众艺术大赛。一个月以前开始通过各道、市、郡预赛晋级的各地企业所和协同农场艺术小组组员们展开了比赛。除群众艺术大赛外，北韩电视台还播出多种多样的比赛节目。除群众艺术大赛外，还有军人家属艺术大赛、民族音乐大赛、全国劳动者歌唱大赛、机动艺术宣传队大赛等以选秀方式进行的很多大赛。北韩将群众文化事业定义为群众参与进行的文化事业，因此这些比赛项目被列为北韩群众文化事业。据悉，北韩为教化群众思想和传达党的路线和政策目标而举行多种多样的文艺大赛。由于其性价比高，相较其他文化事业能取得更大效果，且北韩间接地宣传人人都能通过文艺大赛改变其社会地位。总之，北韩将文艺大赛作为让民众自发性地享有文化滋养和传播社会主义文化的一种政治手段。





全国劳动者歌唱大赛是北韩著名的歌唱比赛之一。1986年，时任北韩国防委员会委员长金正日指示策划全国劳动者歌唱大赛，其目的在于让劳动者们通过群众文化艺术比赛展现各自的才能。该大赛作为北韩国家电视台朝鲜中央电视台制作播出的节目，最大特点是希望参加的劳动者都可报名参加地区预赛，决赛采用实况录像编辑方式，节目在晚上8点到10点黄金时段播出。逃离北韩定居韩国的脱北居民们表示，很多人想参加该大赛，而且民众对节目的关心程度很高，这直接反映到了收视率上。2016年，北韩朝鲜中央电视台为纪念全国劳动者歌唱大赛30周年而制作播出了三集特别节目。





据悉，全国劳动者歌唱大赛从播放初期开始就人气兴旺，首届大赛的评审委员们也对高人气感到非常惊讶。1986年首届全国劳动者歌唱大赛共有560多人参赛，他们通过70多次预赛和半决赛，在决赛中根据评委打分排名决出冠亚季军和其他奖项。第二届大赛共有500多人参赛，他们通过80多次预赛和半决赛，在决赛中以同样的方式被确定名次和其他奖项。

此外，首届全国劳动者歌唱大赛以男女独唱为主，第二届大赛分独唱、男声二重唱、女声二重唱和混声二重唱，第三届大赛开始为吸引更多人参赛而扩大参赛群体范围。从第三届大赛开始将参赛群体从劳动者扩大至农民、家属、家庭主妇、中学生、专科学校学生和大学生，目前分劳动者、农民、办事员、大学生、家庭主妇、家属六个部门，一年进行三个部门的比赛，分两年进行一届大赛。全国劳动者歌唱大赛首先通过各地区预赛选出参赛人员，然后进行半决赛和决赛。所有选拔过程进行现场实况录像。从半决赛开始通过北韩朝鲜中央电视台播出。据悉，各部门预赛就需要五到六个月的时间。在此期间，北韩当局诱导人民自发性地参与各地区的相关庆典活动。煤矿机械厂工人、面馆服务员等，在各领域工作的参赛者依次进行自我介绍，并简短回答主持人提问后开始唱歌。半决赛参赛者要唱一首指定歌曲和一首自选歌曲，大赛指定曲目是革命歌谣、战时歌谣、革命歌剧中的一首。





北韩的歌唱大赛虽然采取和韩国一样的选秀方式，但是相比个人的歌唱能力，更重视歌曲的思想性。也就是说，北韩的歌唱大赛虽然是鼓励各阶层人民参与的群众文艺比赛活动，但不是为了人民大众的歌唱大赛，而是以人民大众为宣传对象的歌唱大赛。





全国劳动者歌唱大赛的评审委员由五人组成，他们是音乐大学教授或歌唱演员出身，但是评分高低并非取决于歌唱实力。相较歌唱实力，评审标准更重视思想艺术性和表现方式以及歌词和旋律的正确性，因此唱错歌词就会被淘汰，熟练地演奏乐器、正确地唱完全曲就给予加分。据悉，已故北韩国防委员会委员长金正日为提振参赛者的士气而指示评分差距不可太大，因此评出来的分数相差不多，大都由加分多寡来决定名次。





北韩民众很少有机会参演电视节目，因此他们对能参加全国劳动者歌唱大赛感到极大的荣耀和自豪，而且有人为夺冠接二连三地参加大赛。特别是大学生们因肩负所属学校的名誉参加大赛，竞争异常激烈。金哲柱师范大学的参赛者们在全国劳动者歌唱大赛上曾多次获得优胜。因此，北韩朝鲜中央电视台曾以金哲柱师范大学参赛者们为题材制作并播出特别节目，这提高了金哲柱师范大学的声誉。





特别值得一提的是，在全国劳动者歌唱大赛获得各部门头奖的参赛者还被赋予终生难得的机会。在获得头奖的参赛者当中，有人被提拔为专业艺术团体的演员，有人获得在艺术小组或艺术宣传鼓动队工作的机会。一般来说，北韩居民没有选择职业的自由，转行做其他工作也非易事。在此情况下，若能在全国劳动者歌唱大赛获得头奖，有可能鲤鱼跳龙门，迎来人生一大转折点，因此有音乐才能的民众都对此寄予莫大期望。此外，就读于音乐大学的学生们由于肩负其所属学校的名誉参加大赛，表现都很出色。举例来说，平城师范大学的参赛者们从第3届到第15届大赛连续获奖，各地音乐大学则将大赛准备期间作为提升学生们技能水平的重要过程。





但是北韩当局运营歌唱大赛的方式有所不同，且举办全国劳动者歌唱大赛的目的可以说在于宣传鼓动。在北韩，歌曲是用于克服各种难关的手段之一，而歌唱大赛是诱导民众自发性地歌唱含有劳动党政策和思想的歌曲，并以此传播北韩式社会主义思想的一种手段。有关于此，北韩劳动党机关报《劳动新闻》强调，全国劳动者歌唱大赛是通过丰富多彩的比赛方式，在短时间内提升群众文化艺术水平的有效方法和有力手段。如此这般，北韩将歌曲作为政治手段，并通过歌唱大赛建立起最有效的思想政治教育系统。





2003年在平壤牡丹峰公园举行了KBS平壤歌唱大赛。KBS《全国歌唱大赛》是在韩国各地通过预赛的一般参赛者们进行歌舞比赛的节目，当时在平壤举行的歌唱大赛通过南北韩电视频道播出，反应也很不错。





目前，南北韩关系严重恶化，韩半岛局势趋于紧张，但是我们期待南北韩能够联合策划如同KBS平壤歌唱大赛一般，两地民众一起参与的节目，为营造韩半岛和谐氛围作出共同努力。