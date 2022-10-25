《漫话国乐》 冬日早晨的情景 / 冬至月、栗子打令 / 下雪了

世界上有很多国家四季分明，但像韩国一样呈现极端温差的国家并不多。根据经济合作与发展组织成员国的气温资料，温差最大的国家是加拿大，其次是韩国。在韩半岛，北韩的温差比韩国更大。不过加拿大幅员辽阔，人口稀少的北部地区气温特别低，因此温差加大。而韩国地窄人稠，夏季的最高气温经常超过30摄氏度，冬季则骤降至零下20摄氏度，所以有人说，韩国的夏季比中东的沙漠地带更热，韩国的冬季比俄罗斯还冷。极端温差虽说有不便之处，然而四季分明也给人们带来了很多乐趣，比如春季到处可见鲜绿的嫩芽，秋季丹枫、银杏争姿夺彩，冬季则会降下鹅毛大雪等……对于韩国人来讲，欣赏四季不同的、叹为观止的风景也是一种极大的享受。





7日迎来了预示冬季开始的节气——立冬，随着冬季的到来，有些人会因一年又即将过去而惋惜，不过也同样有人会期待冬天的别样精彩。

《冬日早晨的情景》/ 作曲-柳恩仙、小笒-权容美（音）、吉他-金光硕（音）





《冬日早晨的情景》描写了下雪后的早晨的风光，明亮清澈的小笒音色与低沉柔和的吉他音色相和谐，令人联想到温馨的童年记忆。





古代社会以农业为本，到了冬季农闲时节，家中已保存好秋季收获的谷物、水果、栗子和红薯等。这时，房间内暖暖的，孩子们枕着奶奶的膝盖躺下，边吃炒栗子和烤红薯，边听奶奶讲故事，幸福极了。这时男人们趁闲暇时间拧草绳，妇女们则干针线活儿或织布。虽然天气冷得叫人直哆嗦，但心情却格外温暖。





在寒风凛冽的冬夜，当一家人在家里共度温暖的时刻，有一个女人翘首以待情人的到来，还写下了一首脍炙人口的诗歌：

“截取冬至夜半强，

春风被里屈幡藏。

有灯无月郎来夕，

曲曲铺舒寸寸长。”

这是朝鲜王朝享有声誉的艺妓兼诗人黄真伊的时调诗，这首诗描写了诗人的思念之情，凸显了孤寂、凄凉以及心中的希望。

《冬至月》 / 演唱-正歌乐团灵魂知己，

《栗子打令》 / 演唱-金容宇、人声乐队Solists





不管冬天多冷，人们喜欢冬天这一季节主要是因为会下雪。古人认为冬季的降雪量多，第二年必会丰收。小朋友们期待冬天是因为冬季可以玩雪橇，还可以和家人、朋友一起堆雪人，乐趣无穷。其实大人也一样，和孩子们一起玩耍，难得远离喧嚣，回归童心的世界，还能和孩子一同创造一段美好的回忆。所以在这里，我们也希望今年冬天大家也能和家人们一起共度快乐的时光。

《下雪了》/ 演唱-郑尚喜（音）、刘彩玲（音）