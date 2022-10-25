韩时隔七年修改中小学教育课程

ⓒYONHAP News

为配合2025年全面建立高中学分制、加强数字教育的要求，韩国教育部时隔七年修改中小学教育课程，中小学的教学科目和教科书更换、学校教育方向也将发生改变。





从大框架来看，此次修改旨在扩大学生的科目选择权、加强信息教育，但是社会、历史科目的部分表述有可能使由来已久的政治理念冲突再次浮出水面。





教育部9日对《中小学和特殊教育教育课程》修正案进行行政预告。这是韩国教育课程自2015年以来首次全面修改。此前虽然有过部分修改，但仅限于分论部分，通论部分并未进行大幅度修改。修正案的核心内容是配合新冠疫情后数字转型加速、全面建立高中学分制等变化，加强数字教育、扩大学生的科目选择权。





首先，高中将制定并运营“以学分为基础、自由选择”的教育课程，学生可根据自身发展和特点学习深入型科目。另外，信息教育科目数量增至现有的2倍，通过明确分配标准，教育时间也义务性规定为现行建议时间的2倍。与此同时，为了提高数字知识修养，现行数学教育课程中被删除的“矩阵”将重新纳入。另外，由于梨泰院万圣节踩踏事故的发生，安全教育得到了加强。





不过有意见指出，历史、社会科目在6.25战争、民主主义、性少数者问题、性平等方面的表述和表达问题为政治理念的对立埋下了隐患。政策研究人员原本在草案中使用了“6.25战争”这一表述，但被要求必须注明“南侵”，最终修改为“发端于南侵的6.25战争”。





关于民主主义则使用了“自由民主主义”和“自由民主的基本秩序”等表述，这反映了保守阵营的意见。保守阵营认为，1987年修正的《宪法》提到“自由民主的基本秩序”，因此必须加入“自由”这一表述。进步阵营则认为自由民主主义的表述在独裁政权时期实际上意味着反北、反共，反对使用该表述。





在性少数者表述部分，从现行的“残疾人、外国移民、性少数者等”改为“因性别、年龄、种族、国籍、残疾等受到歧视的少数群体”。“性平等”则改为“对性别的偏见”。对此，教育部表示，这一修改反映了国民有关“性少数者”这一表述助长第三性别、有可能对学生性别认知造成混乱的意见。





教育团体对修正案的评价不一，预计矛盾在所难免。韩国教员团体总联合会对修正案给予了肯定评价。联合会表示，修正案在存在争议的价值观部分、国家的本质、历史表述等方面总体上反映了国民和教育界的担忧和要求。而全国教职员劳动组合则批评修正案仅反映了保守势力的意见，是教育课程的倒退，教育部将无法避免看尹锡悦政府眼色行事的批判。