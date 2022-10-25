韩国家人权委员会调查脱北渔民被遣返事件真相

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韩国法院判定，国家人权委员会驳回“脱北渔民遣返事件”真相查明要求的行为不当。由此，国家人权委员会的驳回决定被取消，真相查明工作进入了新阶段。





2019年11月2日，韩国在东海扣押一艘北韩渔船，两名20多岁的船员通过板门店被遣返北韩。根据政府当时的调查结果，二人在捕鱼作业中杀害了其他16名船员、归顺意图不纯，因此五天后即被遣返。





该事件在当时引起了不小的争议。赞成政府决定的一方认为二人属于重大犯罪者。反对方则认为，二人既已表明归顺意愿，就应展开充分调查并依据国内司法体系作出判断。





遣返当时的场景被公开后，相关争议进一步加剧。脱北渔民在被警绳捆绑、蒙住双眼的状态下抵达板门店。为了不被拖过军事分界线，二人还跪下以头砸地，进行了激烈反抗。





政界和人权团体谴责政府举措不当，属于反人权行为。韩半岛人权和统一律师会于2019年11月11日提请国家人权委员会对事件进行调查并采取救济措施。韩半岛人权和统一律师会称，遣返措施违反《宪法》、《联合国反酷刑公约》和《脱北居民法》等法律，属于人权侵犯行为。国家人权委员会在该律师会提出申请后12天即当年11月23日驳回了申请。驳回理由为，受害人已被遣返，难以对他们的真正意愿和事件经过进行调查，且国家人权委员会的调查权有限，无法掌握充分信息，亦不可能对受害者进行实质性的权利救济。韩半岛人权和统一律师会认为，国家人权委员会不做实际调查便驳回申请，属于违法行为，随后向法院提起诉讼，要求取消驳回决定。法院一审判决律师会胜诉，国家人权委员会随即提起上诉。但二审律师会依然胜诉，国家人权委员会没有再次上诉。与此同时，国家人权委员会再次收到有关申请。今年7月，委员会安排调查官重新研究该事件。





今年10月，统一部长官权宁世表示，前政府的行为显然是错误的。脱北渔民入境并在一定时间内明确表达了归顺意愿，甚至亲笔写下归顺意向书，但政府对相关情况的调查却过于仓促。





根据法院判决，国家人权委员会必须调查政府是否侵犯人权并公开结果。预计相关结果将在前政权与现政权之间引发更大的冲突。