尹锡悦政府成立六个月 争议不断、前路艰险

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尹锡悦政府成立满六个月。在这六个月间，新政府搬离青瓦台、开启龙山时代，并在政治、经济、外交和安全等多个领域推行与前任政权截然不同的政策路线。





与此同时，新政府争议不断，包括人事问题、执政党内部分裂、总统室招聘过程中任人唯亲、大型安全事故等。尹锡悦的施政支持率始终徘徊在30%左右，今后难关重重。





新政府最受关注的一项举措是开启龙山时代。总统办公室从青瓦台搬迁至龙山，并将门前简会即上班前与记者的简短问答环节固定下来。这表现出新政府扫除“帝王式总统制度”弊端、摆脱威权主义的强烈决心。





政策基调也发生了巨大变化。经济政策基调由前政府提出的以“收入带动增长”的国家主导型转换为民间主导型。尹锡悦政府还拟大幅推动公共部门改革。新政府还废除了文在寅政府时期的脱核电政策，着手修复核电产业生态系统。





外交安全领域的重心则从文在寅政府的改善南北关系转换为加强韩美同盟、修复韩日关系。尹锡悦在就任11天后举行的韩美首脑会谈上明确表示，将把韩美关系发展为超越军事安全同盟，涵盖经济、技术、价值观等各领域的全面战略同盟。尹锡悦还表示，将推动韩日关系回到最好的时期。





在对北政策方面，新政府提出了名为“大胆构想”的北韩无核化路线图，取代前政府的韩半岛和平进程。对于最近持续升级的北韩威胁，新政府以韩美同盟、韩美日安全合作为中心，通过加强对北威慑力予以应对。





不过新政府的前六个月任期也充满了种种争议，今后也面临着减轻民生负担、管控韩半岛危机等艰巨任务。首先，总统办公室的搬迁被指责过于仓促。另外，在内阁组建过程中，多名长官候选人落马，受到了资质检验失败的批评。此外，拥有检察背景的人士在主要权力机构担任要职，被在野党抨击为“检察共和国”。总统本人也陷入了一系列争议，包括海外巡访过程中有民间人随行、总统室员工招聘任人唯亲、9月联合国大会期间韩美首脑会谈未果、与日本政府就韩日首脑会谈的性质发生矛盾等。





不仅如此，随着全球经济不景气，韩国遭遇高利率、高物价、高汇率，财政情况恶化、民生日渐艰难。如何使经济实现软着陆、缓解民生压力成为了新政府亟待解决的课题。另外，在最近发生的梨泰院踩踏事故中，有关部门应对不力导致发生大量伤亡、政府责任重大。





与此同时，北韩近期频频进行武力挑衅、韩半岛局势不断升温，政府亟需予以适当的管控。但尹锡悦提出的“大胆构想”因北韩的明确拒绝而无法实践。虽然政府通过韩美同盟、韩美日合作予以应对，并获得了国际社会的支持，但这能否遏制北韩的冒险主义仍是一个未知数。





分析指出，面对重重难题，新政府的当务之急是提高徘徊在30%左右的支持率、确保施政动力。