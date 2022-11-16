导演：林镇顺

编剧：申延植/林镇顺

主演：马东锡/郑敬淏/吴娜拉/崔秉默

类型：喜剧/剧情

片长：112分钟

上映时间：2022年11月30日

其他片名：狎鸥亭报告/整容帝王（台湾）/ Men of Plastic





剧情概要：

创业点子有如泉涌、拥有一副三寸不烂之舌的大国（马东锡饰）是土生土长的整形中心狎鸥亭洞居民。他认识了整形医生界曾经的No.1智宇（郑敬淏饰），并一眼看穿智宇迫切希望东山再起之心，大国认为一生仅此一次的创业机会已经来临。于是，大国联合整容技术高超的智宇、狎鸥亭社牛美婷（吴娜拉饰）、狎鸥亭土豪泰天（崔秉默饰），以及有“狎鸥亭黄金人脉网”之称的圭玉（吴涟序饰），梦想将狎鸥亭打造成冲出韩国、享誉全亚洲的美容都城。一场无厘头的造梦之旅就此展开！





幕后花絮：

马东锡的打戏和搞笑观众并不陌生，但这一次他在《狎鸥亭》中化身横行时尚圈的整容帝王，又一次颠覆了大众的想象。该片也是“马东锡电影宇宙”中最为轻松欢快的一部。而且马东锡也是电影的策划和制片人，因此这也将是“马东锡风格”最为浓郁的一部作品。