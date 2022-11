ⓒ Big Hit Music

防弹少年团连续三年入围美国最具权威的格莱美奖提名。





当地时间15日,第65届格莱美奖提名名单出炉,防弹少年团获得“最佳流行对唱/组合”等两项提名,连续三年入围格莱美提名。





具体来讲,防弹凭借和酷玩乐队合作曲《My Universe》获得“最佳流行对唱/组合”提名,并以精选专辑《Proof》主打曲《Yet To Come》获得 “最佳音乐录影带”提名。尤其收录合作曲《My Universe》的酷玩乐队九辑《Music Of The Spheres》获得“年度专辑”提名。防弹RM、SUGA和J-hope曾参与《My Universe》的作词,如果酷玩乐队获奖,防弹也有望分享其殊荣。





防弹在前两届皆获得格莱美提名,但最终无缘奖项,此次防弹能否成为首次获奖的K-POP歌手,引起热切关注。另外,第65届格莱美奖颁奖礼将于2023年2月5日举行。