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北韩杂技团几乎每年都在国际马戏杂技大赛取得良好成绩，北韩媒体也经常报道北韩杂技团在各种国际大赛上获奖的消息。





杂技是指多种高难度表演形式的技艺，而北韩的杂技技艺已达到世界顶级水平。北韩有部讲述女矿工出身的主人公在一次偶然的机会里被提议担任杂技演员，并克服重重困难，最终实现梦想，成为高空技巧表演者的电影《金同志飞起来》。





2012年首映的《金同志飞起来》同一年在加拿大多伦多国际电影节上放映，并引起热烈反响。该片由韩正心饰演女主人公“永美”角色，朴春国饰演男主人公“长弼”角色。据悉，这两人都是北韩杂技团团员，能进行高难度杂技表演。《金同志飞起来》作为北韩、比利时、英国联合制作的影片，在加拿大多伦多国际电影节上放映，这成为再次向世界展现北韩高超技艺水平的契机。北韩杂技团几乎每年都在国际马戏杂技大赛上摘金夺银，并以拥有世界级的技艺水平感到自豪。北韩的杂技除技艺高超外，最近还以雄伟壮观的场面吸引目光。事实上，北韩在国庆日或举行重大活动时少不了杂技演出。如同电影《金同志飞起来》一般，杂技演员在北韩是令人钦佩和羡慕的对象。





北韩将杂技解析为“将人类肉体的技巧动作作为形象手段，通过反映人类的体验、情绪和志向等，执行社会教化功能”，并同文学、电影、戏剧、美术、舞蹈等一道列为文化艺术的一种形式。杂技是推动马戏艺术发展的一种艺术形式，也是北韩独特的娱乐性表演项目。北韩强调资本主义的马戏已经过时，并主张他们创造了一种新形态的固有艺术形式。北韩在高句丽壁画中寻找其杂技的历史根源。被称为“朝鲜艺术”的北韩杂技以高句丽壁画上的骑马图和八清里古坟壁画等为依据，主张高句丽时代锻炼体力的姿势是北韩杂技的起源，并主张高句丽八清里古坟里发现的马上技艺壁画是北韩杂技中骑马和马舞的原型。在该作品中，两名男子放开缰绳骑马和吹大号角的图画被评为骑马杂技的典型。





北韩最早的杂技团是1952年韩国战争期间成立的朝鲜国立杂技团，后来更名为平壤杂技团。平壤杂技团作为北韩最具代表性的杂技团，在大同江畔建有3500席规模的专用剧场“平壤杂技剧场”，并进行定期演出。特别值得一提的是，平壤杂技团曾于2000年6月初访问首尔进行演出，为即将举行的南北韩首脑会谈营造和谐氛围。北韩朝鲜人民军杂技团也是代表北韩的杂技团之一。该杂技团在拥有1800个席位又称牡丹峰杂技剧场的朝鲜人民军杂技剧场进行一定期间内随时都能观看的“常设”演出。





20世纪70年代，北韩在国家层面鼎力扶持杂技发展，且国防委员会委员长金正日经常观看杂技演出而使北韩的杂技水平在短时间内得到大幅提升。





北韩将杂技分为体力杂技、魔术、动物杂技和杂技幕间剧。其中，最具代表性的是体力杂技。体力杂技是将体育运动的动作技巧和韵律艺术紧密结合起来的。体力杂技中，最著名的是空中杂技，比如在民俗游戏中添加空中杂技的空中飞人、跷跷板等。此外，还有平壤杂技团1979年创作的空中秋千飞行。这作为高难度荡秋千和空中飞行相结合的作品，1980年在世界杂技庆典获得金奖等，其独创性得到世界认可。北韩空中杂技节目《飞天姑娘》也驰名国际舞台。这些作品的共同点是其根源在于韩民族传统游戏。





除体力杂技外，以驯化动物为主角的动物杂技也是北韩引以为豪的表演项目，比如大熊跳绳、海豚表演等。但由于虐待动物的谴责声高涨，近几年来很难看到动物杂技，但是北韩电视台最近还在热播这类节目。





此外，魔术也是北韩著名的杂技之一。北韩将魔术称为妖术。北韩将魔术视为通过将非现实变成现实、使不可能变为可能的戏法引起人民的好奇心和兴趣，从而开发他们的想象力、判断力和推理能力并培养探索能力的一种艺术。把钢刀插入美女在内的箱子后打开箱子，箱子里的美女顿时不见踪影，关上箱子拔出钢刀后再打开箱子，却从箱子里出现三名美女的魔术等，北韩魔术的种类繁多且呈大型化趋势。2011年在平壤五一体育场进行的大型魔术表演中，大巴、大象、飞机等顿时从舞台上消失后又显现。总之，北韩试图通过魔术的多样化和大型化提高人民观看魔术的乐趣。





北韩的杂技得力于国家层面的鼎力支持，在摩纳哥蒙特卡洛国际马戏杂技节、俄罗斯国际杂技艺术节、西班牙国际马戏节、中国吴桥国际杂技艺术节等各种国际杂技大赛获得良好成绩，北韩媒体也对此进行大肆报道和宣传工作，有时还制作特别节目。





1952年，北韩构建杂技人才培训体系，以培养世界级的杂技演员。当时，北韩成立平壤艺术团附属杂技人才培养团，1972年正式成立平壤杂技学校，展开有体系的杂技教育培训。平壤杂技学校本为三年制学校，后来改为六年制，入学竞争非常激烈，教育课程十分艰难，毕业后大都进入专业杂技团从事演员工作，但是选拔标准极为苛刻。





为进入平壤杂技学校，必须从小学习杂技，且在激烈的竞争中脱颖而出。此外，成为杂技演员后也要苦练技艺。一般来说，每天进行六个小时的技术训练和一个小时的作品演练，还要参加舞台演出。杂技演员按其技艺能力可从六级晋升至一级，一级杂技演员还能成为人民演员。北韩杂技演员中，崔京花作为劳动者的女儿，从小苦练杂技，经幼儿杂技学院和平壤杂技学校进入平壤杂技团，并完成超高难度的“后空翻四周落杠”动作，2002年在摩纳哥蒙特卡洛国际马戏杂技节上获得金奖，2005年被授予“功勋演员”称号，2007年在中国吴桥国际杂技艺术节上获得金狮奖等，是北韩传奇性的杂技演员。





与其他艺术形式不同，杂技的宣传比重较小，因此北韩将其作为旅游商品，在平壤杂技剧场、牡丹峰杂技剧场等地进行定期演出。由于杂技成为外国游客首选的演出节目，北韩通过杂技赚取的外汇不容小觑，但是杂技也未能完全摆脱体制宣传的束缚。





北韩媒体再三强调，杂技是北韩独有的主体艺术，并在以建设现场为背景进行空中飞人演出时总会悬挂写有“万里马速度”等金正恩政权速度战口号的横幅或条幅。在名为《宇宙在呼唤》的作品中，身穿宇航服的杂技演员还演出像似导弹般飞越高空的场面等，在演员们的服装和动作中蕴含着金正恩政权强调的核导开发意志。





在北韩许多艺术表演团体中，杂技团是对外交流活动最为频繁的团体之一。杂技是利用身体和道具的表演艺术，且在北韩艺术中思想性相对较弱，因此外国游客大都喜欢看杂技演出，北韩也为访问平壤的外国游客进行杂技演出，并将杂技视为创造外汇收入的产业。但是北韩的杂技也难以摆脱社会主义文艺创作理论的范畴。一直以来，北韩通过体育和文化活动向民众注入社会主义思想、鼓舞革命斗志，杂技也不例外。因此，杂技演员也在扮演社会主义宣传排头兵的角色。





综上所述，北韩的杂技技艺在国家层面的鼎力扶持下达到世界顶级水平，但不知何时能完全摆脱政治束缚，走上纯粹的艺术创作之路。