美媒称韩间接支援乌克兰炮弹

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据部分媒体报道，韩国政府决定根据韩美间秘密武器协议，将提供给乌克兰军队的炮弹销售给美国。消息传出后，引起了关注。





韩国表示，不会向乌克兰提供杀伤性武器。俄罗斯此前警告称，若韩国向乌克兰提供武器，韩俄关系有可能走向破裂。





《华尔街日报》10日援引熟悉秘密协议的官员的话报道称，美国计划从韩国购买十万枚155毫米炮弹并转交给乌克兰。美联社也援引匿名政府人士的话报道称，美国购买十万枚炮弹的计划已得到确认。





对此，美国国防部发言人马蒂∙麦诺斯在声明中指出，美国国防部定期与包括韩国在内的同盟国就国际社会支援乌克兰的最佳方案进行交流。他表示，美国持续就购买韩国非政府军工公司的炮弹进行探讨，不会购买韩军的储备武器。





《华尔街日报》指出，韩国通过美国提供炮弹，不仅帮助了在遏制北韩方面的重要同盟美国，也从字面上遵守了不向乌克兰提供杀伤性武器的承诺。





155毫米炮弹是野战中使用最多的武器，可以说是炮兵战力的核心。美国迄今已提供和今后计划提供给乌克兰的155毫米炮弹总计达92.4万枚，因此美国的155毫米炮弹库存已跌至令美国国防部担忧的水平。随着对乌克兰军事支援的长期化，美国炮弹库存迅速减少，韩国的间接支援可谓减轻了美国的负担。





《华尔街日报》还报道称，今年11月初访美的韩国国防部长官李钟燮同美国国防部长奥斯汀会晤，就执行炮弹提供计划达成了原则性一致。另悉，驻韩美军11月初也将炮弹库存支援给了乌克兰。





韩国政府表示，韩国不向乌克兰提供杀伤性武器的立场不变。国防部在发放给记者的文件中指出，美国为补充155毫米炮弹库存，正与韩国企业就炮弹出口进行磋商。磋商的前提是美国为最终使用方。





有意见担忧，这或将对安全和韩俄关系造成负面影响。不过在安全态势方面，韩美双方均表示不会造成任何负担。美国国防部发言人麦诺斯强调，这不会破坏我们对地区性威胁的防御和应对态势。对韩俄关系的影响则仍是未知数。俄罗斯总统普京警告过韩俄关系的破裂。对此，尹锡悦表示，韩国从未提供过杀伤性武器。不过即使炮弹的最终使用方是美国，考虑到炮弹作为消耗品的特点，不能说与乌克兰毫无关系。预计韩俄关系的恶化将不可避免。





另外，北韩此前被报道向俄罗斯出售武器。南北双方均与乌克兰战争有所牵连，令人担忧。