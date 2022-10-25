尹锡悦首访东盟 公布韩版印太战略

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韩国总统尹锡悦近日结束了对东盟的访问。此行取得了阐明以自由、和平、繁荣为愿景的韩国版印太战略、加强韩美日对北韩问题的合作、加强韩国-东盟合作等多样的成果。





尹锡悦先后出席在柬埔寨金边举行的东盟峰会、在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团领导人峰会，并分别同美国、日本、中国、泰国、菲律宾、柬埔寨、印度尼西亚等国家的首脑举行双边会谈。





尹锡悦11日在韩国-东盟领导人会议上公布了韩国版印太战略，该战略包含了以打造自由、和平、繁荣的印太地区为目标的对东盟合作方案。尹锡悦强调，韩国版印太战略与东盟实现开放、包容性合作的目标在许多方面一致，东盟是韩国最重要的合作伙伴。尹锡悦表示，印太战略的核心方案是韩国-东盟团结倡议。为此，尹锡悦提议定期举行旨在深化战略合作的韩国-东盟外交部门战略对话和韩国-东盟防长会议。尹锡悦还提出扩大在退役军舰转让、海上恐怖主义应对等海洋法执法领域的合作，并通过参与东盟联合军演加强海洋安全合作等。





此外，尹锡悦提出合作应对北韩核威胁，升级韩国-东盟自贸协定以及建立甲烷行动合作伙伴关系、设立碳中和与绿色转型中心、开展大气污染应对项目等气候环境领域的合作方案。





尹锡悦正式提议，以2024年韩国-东盟建立对话关系35周年为契机，将双边关系提升为全面战略伙伴关系。总统室表示，该倡议将成为东盟针对性合作的历史性里程碑。





此外，韩美、韩美日、韩日、韩中首脑会谈先后举行，北韩核问题成为此行的关键词。韩美日首脑会谈签署了《金边联合声明》，这是三国首脑首次签署一揽子联合声明。声明不仅提出巩固三边安全合作、应对北韩核与导弹威胁，还涵盖了实践课题。三国首脑商定加强包括核武在内的延伸威慑力、实时交流三国收集的北韩导弹警报信息。分析认为，这实际上不仅恢复了《韩日军事情报保护协定》，还有可能成为今后韩日扩大军事合作的契机。





韩日关系也朝着正常化迈进。两国首脑在北韩核问题上意见一致。虽然被强征劳工受害者赔偿问题还需进一步磋商，但双方同意有必要尽早予以解决。





韩中首脑会谈时隔三年再次举行。当前，两国关系所处的环境复杂，两国首脑在各项问题上共识与分歧并存。尹锡悦呼吁中国在北韩核问题上发挥积极和建设性的作用。习近平则回答说，希望韩国积极改善南北关系。另外，尹锡悦强调普世价值、互相尊重。习近平则使用了“真正的多边主义”这一表述，对韩国靠近美国的行动表现出警惕。不过分析指出，会谈的举行已体现出双方对改善关系的意愿，且两国首脑一致认为应通过合作、沟通，推动两国关系发展，可谓意义深远。