BTS书写新历史 连续五年在全美音乐奖中摘得奖项

ⓒ Big Hit Music

防弹少年团（BTS）当地时间20日在美国洛杉矶举行的全美音乐奖颁奖典礼（American Music Awards）中摘得“最受欢迎流行组合”（Favorite Pop Duo or Group）和“最受欢迎韩流艺人”（Favorite K-Pop Artist）两项大奖，连续五年在该颁奖典礼中收获奖项。





全美音乐奖是美国三大音乐颁奖典礼之一，防弹少年团2017年作为表演嘉宾首次参与颁奖典礼。2018年首次获奖，成为“最受欢迎社交艺人”（Favorite Social Artist）。2021将“年度艺人”（Artist Of The Year）大奖收入囊中。2019年起至今年连续四年成为“最受欢迎流行组合”，创下全美音乐奖成立以来的新纪录。





全美音乐奖各奖项均由网友投票产生，因此防弹少年团在美国及全球的人气可见一斑。防弹少年团并未出席本届颁奖典礼。成员田柾国在当地时间20日举行的卡塔尔世界杯开幕式上献唱本届世界杯主题曲《梦想者》（Dreamers），歌曲也在其后登顶102个地区的iTunes榜单。