导演/编剧：朴康

主演：徐贤宇/刘善英/沈恩宇

类型：剧情/悬疑

片长：102分钟

上映时间：2022年11月24日

其他片名：SEIRE





剧情概要：

佑镇（徐贤宇饰）刚刚成为一名新手爸爸，妻子（沈恩宇饰）产后十分小心翼翼，一切对宝宝不利的事情均敬而远之，包括民俗。这一天，佑镇收到了前女友世英（刘善英饰）的讣告，当他决定前去丧礼吊唁时，妻子拦住他称，孩子出生后未过三七二十一日，家中人绝不能参加葬礼。但佑镇瞒着妻子参加了葬礼，并在葬礼现场见到了和前女友长相一模一样的世英的双胞胎妹妹艺英（刘善英饰）。就在佑镇参加完葬礼后，宝宝竟无故生病且迟迟不见好转，家里也渐渐被不安的气息所笼罩。





幕后花絮：

影片灵感来源于“三七日”一说，是指家中有新生儿降临时，要在三七二十一天内谨言慎行、禁止外人来访。民俗通常有着广泛的群众基础，因此影片故事将很容易引发大众共鸣。影片的摄影和剪辑十分出彩，将现实和幻想的界限进行了模糊处理，让人随同故事中的人物陷入紧张与困惑。该片曾获第26届釜山国际电影节国际影评人协会奖(FIPRESCI)。