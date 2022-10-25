《漫话国乐》 表正万方之曲 / 地狱偈 / 四季歌

韩国的传统音乐大致分为正乐和民俗音乐。正乐泛指读书人和贵族欣赏的音乐，民俗音乐指普通老百姓的音乐。在古代，犹如阶级的不同，音乐风格也有明显的差异。正乐和民俗音乐相比，节奏缓慢、节拍的变化也不多，且按照规定的形式表演。





风流音乐《灵山会相》在正乐中占有举足轻重的地位。本来《灵山会相》是从“上灵山”至“军乐”等由9首小曲组成的联曲式器乐曲，后来发展成多种形式的变奏曲，比如突出伽倻琴、玄琴等弦鸣乐器，编排乐器少，且以室内乐变奏的曲子，又名《弦乐灵山会相》。在宫廷宴会和仪式中演奏的变奏曲有《柳初新之曲》和《表正万方之曲》。其中，《柳初新之曲》是为了大型演奏而进行变奏的。《表正万方之曲》又名《管乐灵山会相》，是以气鸣乐器演奏的。这些变奏曲除了编排乐器或多或少，还按照乐器的编排，曲调和乐曲的组成也发生变化。

宫廷音乐《表正万方之曲》中的“细灵山” / 国立国乐院正乐团





《灵山会相》的变奏曲《弦乐灵山会相》是读书人和贵族在厢房里欣赏的音乐，《表正万方之曲》主要是在宫廷宴会中上菜时，或作为舞蹈伴奏音乐进行演奏的。





灵山会相一词出自佛教。灵山指印度的灵鹫山，是佛教徒的朝圣地。相传，释迦牟尼经常在灵鹫山为弟子们说法，讲解教义。当时，除了弟子外，还有普通人看不见的诸大菩萨也在场，倾听释迦牟尼的说法。灵山会相意味着灵山上的法会。据了解，风流音乐《灵山会相》起源于一首带七个字歌词“灵山会上佛菩萨”的佛教声乐曲。





“灵山斋”是韩国佛教颇有名气的宗教仪式，2009年被列入联合国教科文组织非物质文化遗产。灵山斋旨在引领逝者脱离今生的痛苦，往生极乐世界。佛教相信人死后转世需要49天的时间，为了让逝者49天后投胎转世举行的仪式，就叫49斋。49斋按照情况进行多种仪式，灵山斋是49斋中最盛大的仪式。在寺院举行灵山斋时，将大型佛画《灵山会相图》移到庭院，僧侣们齐唱佛教音乐梵呗，还表演佛教舞蹈作法舞等，通过多种仪式进行超度。

梵呗《地狱偈》 / 东希尼姑





在国乐中，灵山一词还出现在短歌中。短歌指较短的歌，在正式表演长达好几个小时的盘索里之前，艺人为了先溜嗓子和招揽观众，先唱短歌。短歌和使用多种长短、表达各种感情的盘索里相比有一个特点，跟着节奏不快也不慢的中茂里长短心平气和地演唱。短歌的内容多为描写迷人的自然风光和历史上的英雄豪杰。





19世纪有一首诗是欣赏短歌后创作的，叫《灵山先声》，意味着灵山是盘索里之前先唱的歌。这首诗以“历代帝王诸杰豪，名山到处浪沙淘，一鼓咚咚旋复止，细声低引上声高”为开头，生动有趣地描述了盘索里的表演场面。不过时过境迁，如今比起英雄豪杰的故事，人们似乎更喜欢歌颂人生的短歌。

短歌《四季歌》/ 赵相贤名唱