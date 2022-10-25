韩加强一次性用品使用限制 过渡期措施引争议

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韩国关于大幅加强对塑料袋、塑料吸管、纸杯等一次性用品使用限制的措施投入实施。不过实施前突然设置的过渡期令外界担忧措施宗旨有可能被削弱。与此同时，部分企业加强了“环保营销”，主动采取比政府规定更加严格的一次性用品限用措施。





此次措施是自2019年禁止大型卖场使用塑料袋后首次扩大限用范围。卖场面积超过33平方米的便利店、综合零售商和烘焙店、咖啡馆、餐馆等所有餐饮服务场所均属于适用对象。受此影响，约85%的连锁便利店将不得使用一次性用品。





便利店等综合零售商、烘焙店全面禁用塑料袋。此前，便利店等场所允许销售用于装物品的塑料袋，今后销售也将被禁。截至目前，只有面积超过3000平方米的大型商铺和面积超过165平方米的超市禁止销售塑料袋。





餐馆等餐饮服务场所和公共食堂禁止使用纸杯、塑料吸管、塑料搅拌棒，体育设施禁止使用塑料助威道具。另外，百货商场等大型商铺在雨天禁止提供塑料伞套。





此次措施的法律依据是去年12月31日公布的《资源再利用法》施行规定修正案。不遵守一次性用品限用规定将被处以300万韩元以下罚款，过渡期为一年，在此期间不予以罚款处分。取而代之的是，政府将在过渡期期间展开宣传活动，确保产生温和干预的效果。比如将一次性用品放置在不显眼的位置，将“不提供一次性用具”设置为无人点餐机的默认值等。





环境部表示，将通过消费者认知调查来确认宣传活动的实际效果，对未参与宣传活动的商铺，将上门说明、引导参与。政府还将营造环境、展开监管，引导商铺主动减少一次性用品的使用。





不过距离该措施实施仅剩20余天之际，政府突然决定设置为期一年的过渡期，引发了不小的争议。意见认为，政府不断在一次性用品政策上后退，制度的宗旨也被削弱。事实上，新冠疫情导致塑料制品的使用出现骤增。塑料废品从2019年的418万吨增至2021年的492万吨，增幅为17.7%。一次性杯子从2017年至2019年的年均7.8亿个增至2021年的10.2亿个，增幅为30.8%。面对这种情况，政府却设置了过渡期，显然是一种后退。对此，政府表示，今年8月的在线说明会上有不少意见认为首先需要改变消费者的认知，过渡期的设置反映了这种意见。