韩总统室暂停尹锡悦上班路记者问答

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韩国总统尹锡悦的门前简会即上班路记者问答暂停，其一直以来强调的与民沟通的前景变得不明朗。此前从未有总统采取过门前简会的沟通方式，这与总统办公室搬迁至龙山一道被视作体现尹锡悦沟通意愿的代表性措施。





总统室21日上午8时54分在尹锡悦上班前告知媒体，从当天起暂停门前简会。总统室表示，最近发生了一起不光彩事件，在制定出根本性预防方案前，无法继续进行门前简会。





尽管当天尹锡悦仅有总统室首席秘书会议等固定日程，但仍未与记者见面。平时进行门前简会的一楼大堂在前一天安装了假墙体，尹锡悦上班的情形被遮挡。





总统室所说的不光彩事件是指18日MBC记者与总统室秘书之间的公开争执。事情发端于尹锡悦出访东南亚期间禁止MBC记者搭乘专机。对于相关记者的提问，尹锡悦表示是由于MBC的恶意行为。MBC记者随即大声质问走向办公室的尹锡悦“恶意在哪里”，并与总统室宣传企划秘书李起祯发生了激烈争执。





尹锡悦所说的“MBC的恶意行为”是指尹锡悦出访美国期间的粗口争议。当天总统室没有立刻答复MBC记者的质问，不久后以副发言人的名义发表了书面资料，列举了十项理由。总统室方面称，MBC将语音专家都难以识别的话制作成字幕、反复播放，并称MBC捏造总统从未说过的话，在“国会”前添加括号美国，令人认为总统对美国国会爆粗口。





门前简会被认为体现了尹锡悦与民沟通的意愿。这种形式之所以成为可能，也是因为总统办公室从青瓦台搬迁至龙山后，记者办公室被安排在了总统办公室楼下，可以说是“龙山时代”的象征。





门前简会从5月11日尹锡悦就任第二天开始截至11月18日总计进行了61次。尽管尹锡悦偶尔会因问题尖锐而回避立刻作答，执政党也担忧即兴发言可能对支持率造成负面影响，但尹锡悦始终坚持。然而，目前的状况令门前简会的前途变得不明朗。





对此，执政党强烈谴责MBC记者的提问内容和态度，并表示暂停决定不可避免。在野党则批评尹锡悦排斥、打压对自己持批判性态度的媒体。





对于门前简会的重启条件，目前出现了处分MBC记者、限制参与记者等多种意见。