沙特王储萨勒曼访韩 两国达成300亿美元合作意向

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沙特阿拉伯王储穆罕默德∙本∙萨勒曼访韩期间，两国达成了300亿美元规模的投资、开发、项目合作意向，引发了各界对第二轮中东商机的期待。





萨勒曼仅在韩国逗留了20个小时，其间他同韩国总统尹锡悦在总统官邸举行会谈并共进午餐、同韩国主要企业家举行茶话会，两国在加强合作方面取得了巨大成果。





萨勒曼于17日0时30分入境韩国，当晚8时30分出境。在短暂的逗留期间讨论并解决了多项核心问题，给人留下了深刻印象。





尹锡悦在十天前入住的汉南洞总统官邸接待萨勒曼，二人举行会谈并共进午餐。这是总统官邸首次正式接待外宾，可谓给予了最高礼遇。会谈按照40分钟扩大会谈、40分钟单独会谈、1小时10分钟午餐会谈的顺序进行。





尹锡悦和萨勒曼商定加强两国在能源、军工、基建和建设领域的合作，并新设“战略伙伴关系委员会”，以系统性、实质性地推动韩国和沙特间的合作项目。





萨勒曼抵达时，由国务总理韩德洙而非外交部长官前往迎接。离开时由国土交通部长官元喜龙欢送，予以了破格待遇。





萨勒曼还在乐天酒店同主要企业家举行了茶话会。三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车会长郑义宣等韩国二十大集团掌门人中的八人出席。在超过1个小时30分钟的茶话会上，双方围绕总投资高达5000亿美元的新未来城项目就各种合作方案进行了广泛交流。





新未来城是指沙特西北部红海海岸的超大型开发项目，包括全长170公里的一字型城市“The Line”、海上漂浮工业园区“OXAGON”和山地旅游园区“Trojena”。这将带来城市基建、信息技术、能源等多个领域的大规模项目机会，预计将引发激烈的全球竞标。韩国企业长期深耕中东，通过当地建设项目积累起了丰富经验和深厚信任，预计将可承包其中的不少项目。





以萨勒曼访韩为契机，韩国企业同沙特政府、企业和机构签署了关于26个项目的合同和谅解备忘录，总项目规模据估算达到300亿美元。这其中包括了新未来城项目。考虑到今后与沙特合作关系的加强，韩国有望迎来第二轮中东商机。据悉，萨勒曼尤其希望在核电、军工等领域与韩国展开合作。





上世纪70年代石油危机期间，韩国通过中东商机获得了实现经济腾飞的突破口。尹锡悦强调，中东国家在推进超大规模项目，应通过第二个“中东之春”积极摸索新的发展契机。若第二轮中东商机能够成为现实，韩国经济将有望在当前的重重困境之下实现破围。