挑战男性主宰领域的北韩女性们

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一直以来，北韩强调女性要为家庭牺牲且忠于国家，并致力于塑造这种女性形象。但是出生于20世纪90年代、被称为“集市一代”的年轻女性进入社会后，北韩的女性形象逐渐发生变化，很多女性掌握了家庭主导权。

2021年，北韩国务委员会委员长金正恩致函社会主义妇女同盟大会，呼吁社会尊重女性，并强调各级党组织要精准施策，助力社会形成关爱、帮助、推崇女性的风气。事实上，金正恩委员长执政后，北韩媒体经常介绍挑战男性主宰的领域且实力得到认可的女性们。





其实，北韩很早就制定了《男女平等法》，以保障女性权益。北韩于1946年颁布《男女平等法》，并通过之后颁布的《社会主义宪法》、《女性权利保障法》、《家庭法》、《民事诉讼法》、《劳动保护法》等，不断加强对女性的权益保障。但是在日常生活中，男主外、女主内的性别观念依然根深蒂固，北韩女性仍未能摆脱父权文化的束缚。20世纪90年代中后期，北韩为克服粮食短缺和经济危机而进行“苦难行军”，很多女性到集市去谋求生计并掌握家庭主导权后，以男性为主的父权文化逐渐发生动摇，但是在社会上，女性依然受到种种制约。比如，女性的穿着打扮必须符合社会主义美的标准，女性不可从事危险的工作。在现代社会，女性的穿着打扮不应成为限制和苛责的对象，不让女性从事危险的工作可被视为限制女性自由选择职业和工作的权利。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，北韩小说里描写的女性除纺纱工等在轻工业生产现场工作的女工外，还有科学家、国防科学研究人员等从事专业工作的女性。其原因在于她们挑战男性主宰的领域且实力得到了认可。2017年刊载在北韩文艺刊物《朝鲜文学》的小说《第一步》就是其中之一。小说《第一步》的主人公恩淑的爷爷、父亲和叔叔都是在围垦地工作的卡车司机，且父亲对身为卡车司机感到极大自豪。但是即将退休的父亲因为没有儿子，对他们家人无法延续卡车司机的命脉而惆怅不已。由于父亲斩钉截铁地说“卡车司机不是女人从事的职业”，恩淑不得不放弃当卡车司机。过去，韩国的社会氛围也是如此，而北韩最近还将卡车司机视为女性不可从事的职业。





北韩《劳动保护法》规定，女性劳动者不可从事有害健康的工作。法律虽然没有禁止女性驾车，但是在运输工具和燃料短缺的情况下，司机还要负责车辆维修，因此驾车被定性为男性主宰的领域。此外，北韩通过法律禁止女性当熔炉工等从事劳动强度大、危险度高的职业和处理重化学物质等有害身体健康的职业。





恩淑本因父母反对而放弃当卡车司机，但是有一天看到介绍女司机的电视节目后，改变了这一想法。她不顾父母反对去考卡车驾驶证，考取驾照后首先开5吨卡车，并说服父亲教她汽车维修方法，以在故障时自我诊断修理，三年后可在现场开25吨级重型卡车了。但是现实比恩淑所想的更为艰难。女主人公恩淑因遭受器材管理员的侮辱与指责而去找青年同盟的书记诉苦。这时，青年同盟书记对恩淑说的话可说是这部小说的核心。青年同盟书记对恩淑说，由于金正恩委员长鼓舞青年，你才有机会开卡车，这并非你很特别。你要感谢领袖，不可忘恩负义。也就是说，恩淑成为卡车司机并在围垦地开卡车并不是因为她车开得好，而是托了金正恩委员长重视青年、关切青年的福，因此必须感谢并报答金正恩委员长给予的关爱，竭尽责任和义务为社会作出应有的贡献。





北韩朝鲜中央电视台也播放了如同小说《第一步》一般打破重男轻女观念的、女性挑战男性主宰领域的节目。介绍20岁年龄段的年轻女司机金恩心的节目就是其中之一。金恩心是开着满载木材的卡车行驶于未铺柏油或水泥路面的山间土路运输粗大圆木的卡车司机。金恩心的父亲表示，他有四个女儿，而恩心是不逊于儿子的女儿。





如同恩淑一般，其他媒体介绍的北韩女性的情况都相差不多。内容讲述生长在没有儿子的家庭的女儿挑战男性主宰领域，继承父亲的职业或工作实力得到认可的过程。但这并非自身所愿，而是在不得已的情况下做出这一抉择，因此故事本身就存在问题。北韩媒体报道称，金正恩委员长也高度评价金恩心所作的努力和贡献。





发起挑战、取得成功、成就自我，可说是女性实现个人理想和抱负的过程，但是北韩的小说和媒体将女性挑战男性主宰领域描写成金正恩委员长重视青年政策的恩泽，将女性个人的挑战和努力美化为金正恩委员长的业绩。





除金恩心外，北韩电视台最近还介绍了驾驶推土机的女司机、从事机械抹灰工作的女性、直接制造拖拉机的女性等活跃于男性主宰领域的女性们。出现在北韩媒体或通过文学作品形象化的女性都挑战男性主宰领域并取得成功，可说是女性参与社会生产的模范事例，因此北韩试图借此运用女性劳动力。20世纪90年代“苦难行军”时期，很多北韩女性到集市去谋求生计，有些人通过经商等方式积累财富，因此北韩当局除设法运用这些女性劳动力和她们积累的财富外，还为促进国家发展鼓励女性进入男性主宰领域从事社会生产。此外，女性参与社会活动的比率是衡量一个社会性别平等的重要指标，因此北韩还为提高女性参与社会活动的比率而鼓励女性积极参与社会活动。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，强调女性应通过社会生活发挥各自的能耐，并为此营造社会氛围。特别值得一提的是，北韩还培养出了超音速战斗机女飞行员。2014年，北韩媒体报道金正恩委员长参观首批战斗机女飞行员赵锦香和林雪的飞行训练，并与她们合拍纪念照片的消息。2015年北韩媒体同女飞行员们进行超音速战斗机飞行训练的消息一同报道金正恩委员长参观飞行训练并称赞女飞行员为“空中之花”的内容。据悉，她们在训练中驾驶的飞机为“米格-21”战斗机，最大飞行速度达2.2马赫。女性想成为战斗机飞行员极为不易。当今世界上，战斗机女飞行员为数不多，各国拥有的战斗机女飞行员更是屈指可数，因此北韩培养出年轻的战斗机女飞行员可说是值得向世界炫耀的事情。与此同时，北韩还对外炫耀了其拥有战斗机精英女飞行员的国防力量。

如此这般，挑战男性主宰的领域且实力得到认可的北韩女性在逐渐增加，北韩女性的这种变化将给北韩整体社会造成何种影响，引人关注。