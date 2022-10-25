《漫话国乐》 鬼怪舞 / 舞狮 / 罢经

韩国人从小通过童话、儿童故事书等渠道接触到鬼怪的故事。韩国鬼怪的韩语名称是도깨비，这里的鬼怪和人死后的鬼魂、鬼神不同，也不是怪物、精灵什么的。几年前，一部以“鬼怪”为素材的韩剧在海外广为人知后，曾引起了关于如何翻译도깨비的热议。当时，很多人认为翻成外语并不容易，还建议直接使用韩语“도깨비”一词。





韩国的鬼怪和外国的鬼怪有所不同，是泛指年代已久的自然物，就是人们长时间使用的东西，比如扫帚、火棍等化为鬼怪。韩国人认为，它们有时变身鬼火或碗碟打碎的声响来揭露自己的存在，或以独特长相的人、动物等多种多样的面貌现身。韩国的鬼怪还有一个特点，就是十分调皮捣蛋，尤其喜爱玩传统摔跤。有的故事就是讲深夜独行的人碰见鬼怪后，通宵和鬼怪摔跤的事情。有的故事还说，和鬼怪摔跤时，必须勾住鬼怪的左腿绊倒，才能获胜。古人还相信鬼怪具有超自然力量，因此不仅为鬼怪举行祭祀仪式，渔船的船夫们还会把鬼怪爱吃的荞麦凉粉洒在船上，祈求保佑满载而归。经常打火的打铁铺还供奉鬼怪神。

《鬼怪舞》/ 演奏-传统乐队Murr





从前，鬼怪还有许生员、老头等昵称。古人相信，如果不小心惹火鬼怪，就会遭殃。相反，如果借钱给鬼怪，鬼怪会忘记自己已还钱，所以每晚都来还钱，借出钱的人就会发财。另外还有如果在鬼怪遗址建房，可以致富的说法。鬼怪是具有超自然力量且难以理解的存在，所以鬼怪是福是祸，还得看自己如何应对。





在韩国，像鬼怪一样的存在还有狮子。其实韩国境内从未发现过狮子，可各地传承下来的面具戏中经常有狮子粉墨登场，因为相关表演是从西域传入的。统一新罗时代著名学者崔致远有一次欣赏了舞狮表演后写下了一首诗：





“远涉流沙万里来，

毛衣破尽着尘埃。

摇头掉尾驯仁德，

雄气宁同白兽才。”





从诗的内容可以知道当时的舞狮表演和现在差不多。狮子被誉为百兽之王，可古人从未见过，在他们的心目中，狮子无异于龙、凤凰等神话传说中的神异动物，因此就通过舞狮表演、借助狮子神圣的力量来驱邪避鬼。

《舞狮》 / 洞箫-董善本等人





韩国传说故事里的鬼神不是恶鬼，而是怨鬼，不是为了害人而现身，而是因为死得太冤枉，为了洗刷冤屈而呈现在人们的眼前。因为人们都怕鬼，所以会举行巫术，先迎来诸神，以祭品和歌舞愉悦诸神，然后再招来死得冤枉的鬼神，同样以祭品和歌舞安抚怨灵。





今天的最后一首音乐给大家带来了西道杂歌《罢经》。古时候，每逢节日都有一个习俗，会请盲人来家里念经，祈求家人的平安。今天带来的《罢经》是后来的艺人模仿盲人念经的仪式，还夹杂着笑话，内容诙谐有趣：

“独守空房后死去的鬼，吃完你的赶紧回去。处女死了处女鬼，单身汉死了单身鬼，鳏夫死了光棍鬼，寡妇死了冤魂鬼，你吃你的，也回去吧。”

《罢经》就这样一一招来各种各样的鬼魂，请鬼魂享用祭品后回去。

西道杂歌《罢经》/ 金侑利（音）