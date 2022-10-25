韩国人劳动收入42岁触顶 61岁起入不敷出

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韩国统计厅11月29日公布的“2020年国民经济状况变迁统计”显示，韩国人的劳动收入在42岁达到峰值后逐步减少，61岁起入不敷出。





国民经济状况变迁统计根据年龄变化分析消费与劳动收入之间的关系，以了解不同代际间经济资源的分布情况，其目的是提前应对人口结构变化带来的政府、家庭财政负担等风险因素。





以2020年为准，韩国国民总消费为1081.8万亿韩元、劳动收入为984.3万亿韩元，消费比收入高97.5万亿韩元。





按照年龄层来划分，15-64岁人群收入有盈余，其他年龄层则呈现赤字。15-64岁人群的盈余为167.2万亿韩元，0-14岁人群的赤字为141.8万亿韩元，65岁以上高龄层的赤字为122.9万亿韩元。





从个人的不同年龄阶段来看，赤字规模在16岁触顶，27岁起进入盈余阶段。盈余规模在42岁达到一生最高值，61岁起重新转换为赤字。一生中能够创造盈余的时间仅为33年。





具体来看，韩国人16岁时的人均赤字为3370万韩元。16岁是韩国人对学习等各方面需求最旺盛的时期，消费也最多，但由于没有收入，几乎所有消费都以赤字的形式体现，其中占比最高的是教育消费。从27岁起，韩国人步入劳动收入高于消费的盈余期，盈余规模在42岁达到峰值，为1726万韩元。仅从家庭收支来看，这个年龄段是人生黄金时期，但在大部分情况下该年龄段人群需要同时养育子女、赡养父母，因此也是压力最大的时期。韩国人从61岁起步入赤字期，正式开始老年生活。该时期最大的支出是医疗消费，也是导致赤字的最主要原因。





值得注意的一点是，盈余期的起点维持在27-28岁，赤字期的起点则逐渐延后，从2010年的56岁增至2020年的61岁。这意味着受平均寿命延长、人口老龄化等因素的影响，韩国人的退休时间正不断延迟。





消费情况统计则反映出韩国社会的结构性问题。总消费最高的是15-64岁人群，其次分别是0-14岁人群和65岁及以上人群。





公共消费的情况尤为引人关注。韩国人的公共消费为350.1万亿韩元，其中高龄层所占比重迅速上升，从2010年的13.7%升至2020年的19.9%。这反映出老龄化使老年人口增多、福利加强推升社会赡养费用的现状。