韩“黄信封法”提呈国会 限制企业向罢工劳动者索赔

ⓒYONHAP News

韩国《工会和劳动关系调整法》修正案又名“黄信封法”日前提呈国会环境劳动委员会法案审查小委员会。该修正案的主要内容为限制企业对罢工劳动者提起索赔诉讼。





环境劳动委员会11月30日召开法案审查小委员会会议。执政党国民力量党议员退场，在野党单独表决、同意提呈法案。小委员会由包括委员长在内的四名共同民主党议员、三名国民力量党议员和一名正义党议员组成。





朝野围绕该法案存在较大的立场分歧，预计在接下来的程序中双方将产生激烈矛盾。共同民主党党代表李在明11月28日同劳动界人士会晤时表示，将研究各种可行的方法，争取早日取得成果。正义党也敦促处理法案，并在国会大楼前进行示威。





国民力量党则将该法案定性为“鼓动非法罢工法”，并谴责称，免除工会对暴力和非法斗争的责任是对用人方财产权的过度侵犯，不符合《宪法》精神。





法案主要内容是限制企业就工会罢工引发的损失随意提起索赔诉讼或执行临时扣押令。其宗旨是扩大工会法规定的免除损失赔偿责任的合法罢工范围，并禁止向劳动者个人索赔。





“黄信封法”这一名称源于2014年，当时法院判决参与双龙汽车罢工的劳动者向公司赔偿47亿韩元的损失。随后一民众寄给媒体装有4.7万韩元的黄信封，对法院判决表示抗议。这一消息一经公开，众多读者纷纷寄出装有相同金额的信封，自发展开“黄信封宣传活动”。时隔仅16天，该活动便募集到了第一轮目标金额4.7亿韩元。之后有关市民团体正式展开募捐活动，在100多天的时间里共有4.7万余名民众参与，完成了最终目标金额14.7亿韩元的筹款。该活动随后演变为“黄信封运动”。相关法案于2015年首次提出，但多次被废除。目前的第21届国会发起了四项相关法案。





根据雇佣劳动部的统计，在最近14年间，针对工会提起的索赔诉讼涉及73家单位、151起，索赔金额总计2752.7亿韩元，其中49起、350.1亿韩元获法院认可。另外，临时扣押案件涉及7家单位、30起，申请扣押金额为245.9亿韩元，其中21起、187.9亿韩元获法院认可。





最近大法院对双龙汽车案件的判决亦引发了关注。大法院认为，当时直升机低空镇压等行为属于非法的过度镇压，针对此类镇压的抵抗行为应视作正当防卫，抗议裁员的罢工劳动者不具有损失赔偿责任。





反对“黄信封法”的意见认为，该法案有可能鼓动非法罢工，剥夺企业抵抗非法罢工的唯一防御武器。赞成方则认为，法案有助于防止企业打压工会、保护劳动者的权利。劳动界方面已表示将展开大罢工，通过强硬斗争确保法案通过。