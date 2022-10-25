外国投资者连续两个月净买入韩国股票

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外国投资者今年10月和11月连续两个月在韩国股市大规模净买入股票，引发市场关注。不过大部分意见对这种现象能否成为长期趋势持怀疑态度。





根据韩国交易所的数据，10月1日至11月29日，外国投资者在韩国有价证券市场净买入6.0783万亿韩元的股票，在科斯达克市场则净卖出367亿韩元的股票。





外国投资者的买入对象主要是综合股价指数市值排名靠前的大型股。净买入规模最大的是三星电子的股票，规模达1.9705万亿韩元。排名第二的是LG能源解决方案，规模为1.1319万亿韩元。接下来是三星SDI和SK海力士，规模分别为1.0254万亿韩元和6509亿韩元。三星电气、韩华思路信、KT&G、浦项化学、三星生物制剂、韩国航空宇宙等的股票也在外国投资者的净买入名单之内。





大规模净买入推动外国投资者持股份额在10月超过31%，继今年5月之后时隔五个月恢复到31%以上。10月外国投资者所持份额在有价证券市场中所占比例为31.26%，较9月上升0.5个百分点。另外，外国投资者净买入额超过1万亿韩元的股票价格在两个月内大幅上涨，涨幅甚至高达两位数。





不过大部分意见认为，外国投资者的净买入操作会否成为趋势仍有待观察。事实上，11月外国投资者的买入规模缩小，持股份额也下滑至30.69%。另外，10月外国投资者在科斯达克市场上的持股份额为8.9%，较9月小幅上升，但11月再次跌至8.74%。





分析指出，市场认为半导体有关股票的价格已接近触底，因此外国投资者扩大买入，但将这种现象视作长期趋势则为时尚早。从过往经验来看，外国投资者在综合股价指数跌破2400点后几乎从不抛售。当国内投资者陷入悲观情绪、大量抛售时，唯一接盘的只有外国投资者。但这并不意味着此后外国投资者也会继续买入。





分析指出，综合考虑所有外部因素，韩国股市的前景并不乐观。随着韩美利率差距逐步扩大，美元有可能再次走强。据预测，2023年韩国股市将经历泡沫破裂后缓慢复苏的过程，呈现出上半年走低、下半年走高的趋势，波动范围在2000点至2600点之间。预计外国投资者到明年第一季度将继续进行反复买入、卖出的操作，股市将持续出现浮动。