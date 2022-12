ⓒ YG Entertainment

AKMU(乐童音乐家)成员李秀贤为KBS2热播电视剧《谢幕》演唱的OST《Stand By Your Side》5日发行,这也是该剧第七首插曲。





《Stand By Your Side》是一首旋律轻柔、充满感性氛围的抒情歌曲,歌词内容极富深情,整首歌曲透露着淡淡的哀伤氛围。李秀贤清亮的音色在舒缓的钢琴旋律衬托之下更加打动人心。李秀贤出道以来也为《阳光先生》、《我的解放日记》等多部经典剧集献唱OST,此次发行的《Stand By Your Side》也将烘托《谢幕》的剧情,升华剧中人物的情感。





《谢幕》讲述的是由姜河那饰演的男主角为实现身患绝症的奶奶的心愿而参与到一场骗局中的故事,每周一、周二晚热播中。此前,歌手白智英、成始璄也曾为该剧演唱插曲。