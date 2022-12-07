BLACKPINK获选美《时代周刊》年度艺人





韩国人气女团BLACKPINK当选美国《时代周刊》的“年度艺人”。





据YG娱乐6日消息，BLACKPINK被美国著名杂志《时代周刊》评选为“2022年度艺人”，女团当选《时代周刊》“年度艺人”尚属首次。





《时代周刊》介绍说，BLACKPINK是引领当今时代潮流的标志性艺人，也是风靡全球的顶级女团。她们不仅是今年在全球排行榜上表现最出色的K-POP组合，还凭借第二张正规专辑多次刷新纪录。





《时代周刊》还表示，BLACKPINK于今年8月登上美国“MTV音乐录影带大奖”（MTV Video Music Awards，简称VMA）颁奖礼舞台献唱，目前正在进行超大型世界巡演。另外，BLACKPINK的YouTube订阅人数为全球歌手之最。





BLACKPINK在接受媒体采访时曾表示：“我们在搞音乐的时候感到最幸福，也许是因为我们尽情享受活动的每时每刻，因此能取得好的成果。”





之前，BLACKPINK于2019年当选《时代周刊》“下一代百大人物”（TIME 100 NEXT）, 2020年还获得“年度人物”提名。