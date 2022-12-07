导演/编剧：金庆元

主演：朱智勋/朴成雄/崔成恩

类型：犯罪

上映时间：2022年12月28日

其他片名：GENTLEMAN





剧情概要：

私家侦探社长池炫秀（朱智勋饰）和委托人前往某度假山庄查找丢失的小狗，不料被暗中偷袭而晕倒。醒来后的池炫秀被怀疑是绑架嫌犯而被警方控制，委托人也不见了踪影。而在押解途中遭遇车祸后，池炫秀阴差阳错又被误认为是检察官，他便将错就错，冒充检察官调查失踪的委托人的下落。外号“检察部疯婆娘”的金花珍（崔成恩饰）接受调查池炫秀的案子，而事件背后还有一位隐藏boss——大型律所的财阀权道勋（朴成雄饰）。池炫秀希望洗脱嫌疑，金花珍誓要将权道勋绳之以法，于是两人携手，与权道勋展开对抗。





幕后花絮：

《绅士》是国内流媒体平台Wavve的原创电影，除了集结朱智勋、朴成雄等一众演技派演员外，影片制作班底也十分华丽。摄像师边峰善曾为电影《胜利号》、《老千：独眼杰克》、《恐怖直播》掌镜；美术指导曹和盛曾参与过《闲山：龙的出现》、《老手》、《新世界》、《局内人们》等经典作品的布景；《毒战》、《哭声》、《盗贼同盟》等影片的音乐制作人dalpalan（姜基永）用精准的配乐为故事营造恰如其分的氛围。导演金庆元也充满自信称，《绅士》的故事也将让观众始终保持好奇心，希望为观众呈现一部综合水平极高的“六边形作品”。影片不仅在网上公开，也将在院线上映。